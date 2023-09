Genoa-Roma: per Mourinho è già l’ora della verità, occhio al funambolo Gudmundsson

La Roma di Mourinho è chiamata a dare una risposta dopo un avvio balbettante, il Genoa non può perdere punti in casa e si affida alla coppia d’attacco Gudmundsson-Retegui

28-09-2023 14:08

E’ già il momento della verità per la Roma. Siamo solo alla sesta giornata di campionato ma i giallorossi di José Mourinho sono chiamati a una risposta importante a Marassi. Non sarà semplice, il Genoa sta provando a prendere le misure al campionato di serie A, con Gilardino che può contare su un gruppo giovane ma ancora poco esperto per la massima serie.

Mourinho ritrova Pellegrini e il figliol prodigo Karsdorp

Vietato sbagliare o quasi per la Roma. I giallorossi hanno cominciato il campionato con il freno a mano tirato: fino a questo momento una sola vittoria a fronte di due pareggi e due sconfitte. E’ chiaramente arrivato il momento di invertire la tendenza se non si vuole rischiare di perdere troppo terreno dalle prime quattro posizioni.

La sfida di Marassi potrebbe rappresentare già un esame per Mourinho: anche a Torino i giallorossi non hanno brillato e non si può sempre sperare nella talento della coppia Dybala-Lukaku per venirne fuori. Contro il Genoa dovrebbe tornare capitan Pellegrini, che ha recuperato dall’infortunio, e ci potrebbe essere spazio anche per il figliol prodigo Karsdorp.

Dybala verso la prestazione numero 300

Gli occhi dei tifosi della Roma sono tutti per Paulo Dybala e sono tutti a forma “cuoricino”. L’attaccante argentino stasera alla presenza numero 300 in serie A, nonostante qualche problema fisico che non gli ha permesso di essere sempre disponibile, ha dimostrato il suo enorme talento in maglia giallorossa e rappresenta l’arma migliore a disposizione dello Special One. L’intesa con Lukaku sembra essere già di ottimo livello ma ora tutto deve essere accompagnato dai risultati di squadra.

Genoa: Gudmundsson e Retegui da tenere d’occhio

Per la Roma potrebbe essere tempo d’esami, ma anche per il Genoa la situazione non è molto diversa. Le cosiddette piccole hanno cominciato bene il campionato, il Frosinone si candida al ruolo di sorpresa, il Verona ha subito messo punti in cascina. E’ fondamentale non perdere troppi punti soprattutto in casa.

Gilardino si affida ancora una volta alla coppia d’attacco Retegui-Gudmundsson. Se l’argentino è quello che si è preso le copertine in estate, è il giocatore islandese a candidarsi al ruolo di principe d’autunno. In questo momento le statistiche dicono che è il miglior dribblatore della serie A, meglio anche di Leao e Kvaratskhelia. E le sue giocate hanno già scatenato l’attenzione delle big. Il Genoa però se lo tiene stretto e punta forte su di lui.