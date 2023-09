Pagelle di Torino-Roma 1-1: Lukaku spietato, Zapata e la legge del "quasi" ex. Mou da rivedere

Top e Flop della partita Torino-Roma, valida per la 5 giornata della serie A 2023/2024: Lukaku illude i giallorossi, Zapata firma il pareggio, Dybala solo a tratti

La Roma trova esattamente quello che cercava con Romelu Lukaku. La squadra di Mourinho ha un punto di riferimento al quale affidarsi anche quando fa fatica a costruire ma anche contro il Torino la sensazione è che manchi qualcosa. Il pari, 1-1, alla fine è il risultato più giusto per quanto espresso dalle due squadre con i granata di Juric che provano a costruire dall’esterno per trovare Zapata, mentre la Roma che si affida ai lanci lunghi e all’inventiva dei suoi giocatori migliori.

Torino-Roma: la chiave della partita

Torino subito in palla con Zapata che chiama Rui Patricio all’intervento per salvare il punteggio. La reazione dei giallorossi è affidata a Lukaku che mette alle corde la difesa granata che si salva con un po’ di affanno. La squadra di Juric spinge forte sulle fasce alla ricerca del cross giusto per Zapata: Lazaro da una parte e Bellanova dall’altra scendono sul fondo con continuità. Il primo tempo della Roma invece non brilla per fluidità di gioco con i giallorossi che cercano il lancio lungo per attivare Lukaku e Dybala, ma senza grande precisione.

Secondo tempo che segue le stesse logiche del primo con il Toro che però ci prova più per vie centrali con Seck che spaventa i tifosi giallorossi. La reazione della Roma arriva quando anche Spinazzola si mette in moto ma El Shaarawy non trova lo specchio della porta. I giallorossi salgono di intensità con Cristante che rischia di sbloccare il risultato ma deve fare i conti con il palo. Gara che sembra bloccata sullo 0-0 fino a quando non arriva una palla galeotta nell’area granata con Lukaku che l’arpiona e sigla il gol del vantaggio.

Il Torino ci prova con voglia fino alla fine, provando sempre con dei cross soprattutto dalla destra. La voglia granata viene ripagata da Zapata con la deviazione del pareggio a 5’ dalla fine.

Top e Flop del Torino

Buongiorno 6.5 : gioca una prova di carattere, fisico e intelligenza contro Lukaku che però alla prima occasione buona trova il modo per battere Milinkovic-Savic.

: gioca una prova di carattere, fisico e intelligenza contro Lukaku che però alla prima occasione buona trova il modo per battere Milinkovic-Savic. Bellanova 6 : parte benissimo nel primo tempo mettendo cross a ripetizione per la testa di Zapata, nella ripresa forse complice la stanchezza, è meno presente.

: parte benissimo nel primo tempo mettendo cross a ripetizione per la testa di Zapata, nella ripresa forse complice la stanchezza, è meno presente. Tameze 6 : comincia con grande energia ma con il passare dei minuti sembra perdere un po’ di lucidità e comincia a fare fatica.

: comincia con grande energia ma con il passare dei minuti sembra perdere un po’ di lucidità e comincia a fare fatica. Radonjic 5.5 : prova sottotono per il giocatore granata; dovrebbe essere il giocatore deputato a fornire l’ultimo passaggio e a creare la superiorità numerica sulla trequarti; invece si fa vedere poco e non riesce a mettere la sua impronta sul match.

: prova sottotono per il giocatore granata; dovrebbe essere il giocatore deputato a fornire l’ultimo passaggio e a creare la superiorità numerica sulla trequarti; invece si fa vedere poco e non riesce a mettere la sua impronta sul match. Seck 6: quando parte palla al piede dà la sensazione di poter mettere in difficoltà la difesa della Roma ma a volta finisce per intestardirsi troppo in alcune iniziative personali.

quando parte palla al piede dà la sensazione di poter mettere in difficoltà la difesa della Roma ma a volta finisce per intestardirsi troppo in alcune iniziative personali. Zapata 6.5: doveva essere un giocatore della Roma, e quasi per la legge dell’ex trova proprio il gol contro i giallorossi.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6 : incolpevole in occasione del gol di Zapata, gioca una gara attenta e proprio sul colombiano fa un grande intervento nel primo tempo.

: incolpevole in occasione del gol di Zapata, gioca una gara attenta e proprio sul colombiano fa un grande intervento nel primo tempo. Mancini 6 : prova di grande attenzione del centrale della Roma che si divide con Llorente i compiti in marcatura su pericoloso Zapata.

: prova di grande attenzione del centrale della Roma che si divide con Llorente i compiti in marcatura su pericoloso Zapata. Llorente 6.5 : partita di spessore per il giocatore spagnolo che deve spesso uscire dalla sua posizione, sempre attento e preciso nei movimenti e nelle letture.

: partita di spessore per il giocatore spagnolo che deve spesso uscire dalla sua posizione, sempre attento e preciso nei movimenti e nelle letture. N’Dicka 6 : dalle sue parti si trova spesso a sfidare Seck che non è un cliente semplice ma la sua è buona prestazione.

: dalle sue parti si trova spesso a sfidare Seck che non è un cliente semplice ma la sua è buona prestazione. Kristensen 5 : fa da spettatore non pagato per quasi un’ora di gioco, poi però mette il piede nell’azione che porta al gol del vantaggio.

: fa da spettatore non pagato per quasi un’ora di gioco, poi però mette il piede nell’azione che porta al gol del vantaggio. Cristante 6.5 : la solita diga davanti alla difesa, il centrocampista giallorosso nella ripresa si inserisce e sfiora anche il gol del vantaggio.

: la solita diga davanti alla difesa, il centrocampista giallorosso nella ripresa si inserisce e sfiora anche il gol del vantaggio. Paredes 5 : l’argentino fa fatica a entrare nel match, il pressing del Torino non permette alla Roma di attivare i suoi centrali di centrocampo e lui non riesce a trovare una soluzione.

: l’argentino fa fatica a entrare nel match, il pressing del Torino non permette alla Roma di attivare i suoi centrali di centrocampo e lui non riesce a trovare una soluzione. Spinazzola 6 : primo tempo decisamente sottotono, messo in grande difficoltà da Bellanova. Nel secondo tempo però prende campo e trova un paio di iniziative interessanti (dall’87’ Belotti).

: primo tempo decisamente sottotono, messo in grande difficoltà da Bellanova. Nel secondo tempo però prende campo e trova un paio di iniziative interessanti (dall’87’ Belotti). El Shaarawy 5.5 : non riesce ad emergere come in altre circostanze ma è spesso chiamato anche al lavoro sporco che fa con grande dedizione (dal 70′ Zalewski).

: non riesce ad emergere come in altre circostanze ma è spesso chiamato anche al lavoro sporco che fa con grande dedizione (dal 70′ Zalewski). Dybala 6 : l’argentino deve muoversi tanto per provare a cercare palloni giocabili, i lanci lunghi giallorossi non lo aiutano ma quando tocca il pallone è sempre sul punto di fare qualcosa di importante.

: l’argentino deve muoversi tanto per provare a cercare palloni giocabili, i lanci lunghi giallorossi non lo aiutano ma quando tocca il pallone è sempre sul punto di fare qualcosa di importante. Lukaku 7 : il belga si è definitivamente preso la Roma, contro il Torino fa a sportellate con Buongiorno per tutti i 90 minuti ma poi trova la zampata del grande campione.

: il belga si è definitivamente preso la Roma, contro il Torino fa a sportellate con Buongiorno per tutti i 90 minuti ma poi trova la zampata del grande campione. Mourinho (all.) 5.5. Lukaku ha portato in dote quella pericolosità offensiva che l’anno scorso mancava, ma il gioco sembra ancora latitare.

La pagella dell’arbitro

Marco Guida: Gara tutto sommata tranquilla per l’arbitro della sezione di Torre Annunziata. I giocatori della Roma, e Lukaku, in particolare si lamentano di un trattamento molto fisico nei duello soprattutto aerei. La sua è una direzione molto attenta e precisa. Voto 6.5

Torino-Roma: il tabellino della partita

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (85’ Pellegrini), Tameze (77’ Karamoh), Ilic, Lazaro; Seck (77’ Sanabria), Radonjic (55’ Valsi), Zapata. All. Juric

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola (87’ Belotti), Dybala, El Shaarawy (70’ El Shaarawy), Lukaku. All. Mourinho

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Reti: 68’ Lukaku (R), 85’ Zapata (T)

Note: ammoniti Kristensen, Paredes.

