Il Torino ha fin qui conquistato 7 punti in quattro giornate, grazie a due vittorie e un pareggio. Una settimana fa è arrivato il 3-0 contro la Salernitana, con Radonjic scatenato: il trequartista serbo ha messo a segno una doppietta ed è salito a quota tre reti in campionato.20:28

I precedenti tra le due formazioni in Serie A sono 79 e sorridono ai granata: 34 vittorie per i padroni di casa, 27 pareggi e 18 successi giallorossi.20:28

Juric conferma Radonjic e Seck alle spalle di Zapata. Bellanova e Lazaro saranno gli esterni a centrocampo, con Ilic e Tameze in zona centrale. I tre difensori saranno Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. In porta sempre Milinkovic-Savic.20:28

Palla rasoterra, ma molto forte, di Cristante per Lukaku, posto al centro dell'area, con l'attaccante belga che ha provato a fare sponda di prima intenzione per Dybala, mancando l'aggancio col pallone. Palla sul fondo.20:50

Rui Patricio dice no a Zapata! Cross dalla corsia mancina di Lazaro per la testa di Zapata, con il colombiano che indirizzi verso il centro-sinistra schiacciandola a terra, ma Rui Patricio si tuffa e respinge lateralmente.20:52

9'

Lukaku prova dalla distanza! Palla alta per Lukaku in zona centrocampo, che fa sponda di testa per Dybala, il quale non ci pensa due volte e serve al volo di nuovo l'attaccante belga in profondità: l'ex Inter vede Milinkovic-Savic fuori dai pali e prova la conclusione al volo dai 28 metri, mandando a lato di poco rispetto il palo di destra.20:56