Pagelle Genoa-Roma 4-1: Mourinho flop, Gilardino annulla Lukaku e Dybala

La Roma crolla a Marassi: poker del Grifone, non basta il solito Cristante. Male Lukaku e Dybala, si salvano in pochi tra i giallorossi. Nel Genoa brilla Gudmundsson.

La Roma di José Mourinho crolla sotto i colpi del Genoa di Alberto Gilardino, incassando un pesantissimo poker tra le mura dello “Stadio Luigi Ferraris”. Grifone trascinato da Gudmundsson e Retegui nella prima frazione di gioco e dal tandem Thorsby-Messias nella ripresa. Inutile ai fini del risultato la rete di Bryan Cristante. Entriamo nel dettaglio di pagelle e voti al termine dei 90 minuti di Marassi, tra bonus e malus da assegnare al Fantacalcio.

Le Pagelle della Roma

Rui Patricio voto 5,5: Si porta a casa un poker molto pesante. Può far poco sulle quattro conclusioni degli uomini di Gilardino.

Mancini voto 4: In difficoltà per gran parte del primo tempo, nervoso ed eccessivamente falloso. Ammonito, come di consueto; dal 46′ Belotti voto 5: Entra in campo all'intervallo per dare sostanza e fisicità all'attacco di Mourinho, ma non riesce ad incidere particolarmente.

Llorente S.V.; dal 24′ Bove voto 6: Non immediato il suo impatto sulla gara, ma nella ripresa tocca un importante numero di palloni, inserendosi costantemente e creando qualche patema d'animo a Bani e compagni.

Ndicka voto 5,5: Forse il più positivo del pacchetto arretrato, questo la dice lunga sulla prestazione della difesa capitolina. Scomposto ma efficace in alcune circostanze.

Kristensen voto 4,5: Propositivo in fase offensiva, poco attento quando è chiamato a difendere. Acerbo.

Cristante voto 6,5: Una delle poche certezze di questo inizio di campionato nella Roma di Mourinho. Si muove lungo la spina dorsale dell'undici giallorosso, inserendosi senza palla e trovando nuovamente la via della rete.

Paredes voto 5: La squadra non gira, la regia non aiuta. L'ex Juve e PSG non appare in giornata di grazia e si vede; dal 78′ Azmoun S.V.

Pellegrini voto 5: Il capitano giallorosso tenta di predicare nel deserto, soffrendo maledettamente la rapidità e l'aggressività del centrocampo genoano; dal 78′ El Shaarawy S.V.

Spinazzola voto 6: Strappa una sufficienza piena grazie all'assist per Cristante, nella prima frazione, ma non basta.

Dybala voto 4,5: Fuori condizione e mai realmente nel vivo del gioco. Sbaglia tanto senza mai trovare la giocata decisiva.

Lukaku voto 5,5: Prova a farsi spazio tra le maglie della retroguardia rossoblù, ma non è giornata. L'impegno c'è, Bani pure.

Allenatore Mourinho voto 5,5: La sua Roma lascia troppo spazio tra le linee alla qualità e agli spunti di Gudmundsson, poi va in tilt nella seconda frazione. Non porta a nulla la mossa del doppio centravanti, con Belotti al fianco di Lukaku. Poche idee, retroguardia in balìa dell'avversario.

Top e Flop del Genoa

TOP

Gudmundsson voto 7,5: Prima palla toccata, gol. Sinistro chirurgico alla sinistra di Rui Patricio e solita partita a tutto campo del ragazzo islandese.

Gudmundsson voto 7,5: Prima palla toccata, gol. Sinistro chirurgico alla sinistra di Rui Patricio e solita partita a tutto campo del ragazzo islandese.
Retegui 7: Primo tempo sontuoso del centravanti italo-argentino, che buca Rui Patricio sullo splendido assist di Thorsby.

Bani 7: Non si sottrae all'impatto fisico con Lukaku, costantemente limitato dall'ex difensore del Chievo. Capitano guerriero.

FLOP

Sabelli voto 5,5: Spinge tanto, ma fatica a contenere le sortite offensive di Spinazzola, che lo punisce in occasione del gol di Cristante.

Matturro voto 5,5: Diligente, ma poco coraggioso. Dà una mano ai suoi sulla corsia mancina, senza strafare.

Martinez voto 5,5: Incolpevole sul colpo di testa, piuttosto insicuro in uscita. Tecnicamente da rivedere.

Genoa-Roma 4-1: Tabellino, Bonus e Malus al Fantacalcio

Il Genoa di Alberto Gilardino conquista la prima vittoria in campionato a Marassi, battendo una big del calibro della Roma. La compagine allenata da Mourinho, che sembrava essersi ritrovata grazie all’arrivo di Romelu Lukaku, ha evidenziato tutti i suoi limiti, oltre che una condizione fisica non ottimale. Crisi Special One: 11 gol presi in 6 partite.

Le formazioni di Genoa-Roma:

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (dal 46′ De Winter), Frendrup, Strootman (dal 30′ Kutlu), Badelj (dal 12′ Thorsby), Matturro (dal 76′ Messias); Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Sommariva, Leali, Jagiello, Hefti, Haps, Galdames, Malinovskyi, Puscas. All. Gilardino.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (dal 46′ Belotti), Llorente (dal 24′ Bove), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (dal 78′ Azmoun), Pellegrini (dal 78′ El Shaarawy), Spinazzola (dal 78′ Aouar); Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Karsdorp, Zalewski, Pisilli, Pagano. All. Mourinho.

Bonus e malus al fantacalcio dopo Genoa-Roma:

BONUS

Goal (+3): Gudmundsson (G), Cristante (R), Retegui (G), Thorsby (G), Messias (G).

Assist (+1): Strootman (G), Spinazzola (R), Thorsby (G), Dragusin (G), Frendrup (G).

MALUS

Gol subiti (-1): Rui Patricio (4), Martinez (1).

Ammoniti (-0,5): Strootman (G), Sabelli (G), Mancini (R), Retegui (G), Paredes (R), Bani (G), Aouar (R).