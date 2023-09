Genoa-Roma 4-1, Mourinho rimpiange Ibanez e spiega le ragioni del crollo

Nel post partita di Genoa-Roma, José Mourinho ha analizzato dal ventre di Marassi il risultato maturato al termine dei 90 minuti, a pochi giorni dal prossimo turno di campionato.

28-09-2023 23:41

Tonfo della Roma di José Mourinho a Marassi, contro l’arrembante Genoa di Alberto Gilardino. Nel post partita, lo Special One ha analizzato ai microfoni di DAZN il 4-1 maturato al “Ferraris” in occasione del posticipo del primo e unico turno infrasettimanale della Serie A 2023-24.

Mourinho dopo Genoa-Roma: “Abbiamo iniziato male”

Questa l’analisi di Mourinho nel dopo gara di Genoa-Roma:

Non ho tanto da dire, non voglio parlare tanto. Non ho parlato con i giocatori a fine partita, ho solo salutato. Abbiamo iniziato male oggi, abbiamo preso gol e poi abbiamo avuto una reazione. Si è fatto male Diego Llorente ed è cambiata la struttura fisica della squadra. Abbiamo deciso di cambiare le cose, non per struttura ma per voglia di cambiare le cose. Poi il 2-1 ha cambiato la partita. Nel secondo tempo, – ha aggiunto lo Special One – sentivamo che il gol potesse arrivare, perché loro erano bassi e noi avevamo il dominio del gioco, seppur senza grandi opportunità. Dopo il 3-1 la partita è finita, il quarto non lo conto neanche.

Mourinho: “Persa solidità difensiva, ogni tiro è gol”

L’analisi dello Special One continua:

La gente parlava degli errori di Ibanez con palla tra i piedi, con qualche situazione che è diventata addirittura iconica, ma ci dava una solidità difensiva incredibile. Siamo senza Smalling, ma con Chris abbiamo una storia e dei numeri che parlano per noi e per la nostra solidità. Allo stesso tempo, non possiamo dire di aver perso solidità perché ci manca un singolo, ma perché abbiamo perso un po' di spirito di squadra, di compattezza di squadra, è vero. Ogni tiro che prendiamo è gol e non parlo del rendimento di Rui, chiaramente. È un momento in cui percepisco questo feeling, credo anche i calciatori in campo.

Appena 5 punti collezionati nelle prime 6 giornate di Serie A, con una rosa decimata da infortuni ed acciacchi.

La classifica? È la peggiore della mia carriera, ma credo che abbiamo giocato due finali europee e anche questa è una prima volta per la Roma… È chiaro che fa male, per me e per ciò che mi lega al romanismo. Gli infortuni muscolari? Loro hanno giocato 48 ore prima di noi lo scorso weekend e hanno perso due giocatori nella prima mezzora. Ieri cinque infortuni muscolari, oggi Llorente per noi, un giocatore che ha già una serie di infortuni alle spalle e non è completamente sano.

La soddisfazione di Gilardino: “Ragazzi eroici”

Nel post partita di Genoa-Roma, tutta la gioia e la soddisfazione di mister Gilardino, dopo giornate non semplici.

Grandissima partita, grande prestazione, grande atteggiamento. Avevo parlato di coraggio e lucidità in riunione tecnica. Dentro l’atteggiamento ci doveva essere la prestazione, i ragazzi sono stati a tratti eroici questa sera. Si son fatti male Badelj e Strootman nella prima mezzora, ma chi è entrato ha dimostrato di esserci. Lo avevo detto in settimana che la squadra era viva, che aveva voglia e stava lavorando bene. I ragazzi sono stati molto bravi.

Gli infortuni di Badelj e Strootman l’unica macchia della serata.

Sono da valutare nei prossimi giorni, lo faremo insieme ai dottori e ai fisioterapisti. È normale che perdiamo due giocatori molto importanti per noi, come Milan e Kevin, ma abbiamo in rosa calciatori che hanno dimostrato di avere un impatto forte in questa partita. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento di questi ragazzi, sono fiducioso.

Infine, una battuta sulla vena realizzativa di Mateo Retegui.