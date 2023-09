Kvaratskhelia chiede un Napoli all’attacco, la risposta di Garcia  

L’attaccante sottolinea che la squadra è tornata a giocare un calcio di possesso, il tecnico ricorda le statistiche precedenti alla gara con l’Udinese

27-09-2023 23:58

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo il martedì nero di ieri per il caso Osimhen, il Napoli ritrova la serenità nei risultati, grazie al 4-1 contro l’Udinese. Nel post-partita, Kvicha Kvaratskhelia sottolinea la voglia della squadra di giocare all’attacco, ma in conferenza stampa arriva la risposta di Rudi Garcia.

Kvaratskhelia chiede un Napoli d’attacco

Il gol, ma non solo. Nel post-gara Kvicha Kvaratskhelia ammette di aver vissuto un periodo complicato nei sei mesi trascorsi senza segnare ma sottolinea come il cambio di passo contro l’Udinese sia avvenuto a livello di squadra. “Andrò avanti così, sono contento perché sono tornato – le sue parole a Dazn -. Sono tornato, sono felice. Non segnare per sei mesi rende nervoso, è normale”. Kvaratskhelia rivela poi che la svolta sul campo sia arrivata dopo un dialogo con Rudi Garcia: il Napoli è una squadra costruita per fare la partita e giocare un calcio offensivo, proprio quello che si è visto stasera al Maradona. “Dopo il successo con il Sassuolo ci siamo parlati – aggiunge Kvara – e anche parlando con l’allenatore abbiamo capito che era importante tornare a giocare in questo modo. Non importa chi segna, l’importante è dare il contributo alla vittoria. Forza Napoli”.

Napoli, la risposta di Garcia a Kvara

In conferenza stampa arriva la risposta di Rudi Garcia alle parole di Kvaratskhelia. “Io vi do le statistiche – le parole del francese – prima di questa il Napoli era la squadra con più possesso della serie A e quella che tira in porta di più dopo l’Inter”. Insomma, secondo il tecnico il Napoli ha sempre giocato un calcio d’attacco, anche quando non è riuscito a vincere.

Napoli, Garcia chiude il caso Osimhen

Garcia commenta la serata come felice per il Napoli. “Momento delicato? Non vi preoccupate per me, io sono sereno prima e dopo la partita – afferma il tecnico -. Sono contento dei miei giocatori, hanno fatto la partita che abbiamo preparato. Contento per Osimhen che ha segnato e ha risposto sul campo. È stato concentrato per la cosa che ama di più fare: giocare e fare gol. Ha fatto anche l’assist a Zielinski: non è perché ha sbagliato il rigore a Bologna che non l’ho nominato stasera primo rigorista. Lui ha servito Zielinski”.

Garcia sottolinea poi la prestazione di Kvaratskhelia. “Abbiamo anche ritrovato un grande Kvara: ha segnato un gol, colpito due pali e ha preso il rigore. Il bellissimo gol ora lo farà essere più tranquillo per le partite future. È un giocatore di spettacolo e ama giocare bene, gli ho detto che bastava concentrarsi su questo e il gol sarebbe arrivato”.

Garcia chiede un filotto di vittorie al Napoli

“Ancora non siamo tra i primi 4 – conclide Garcia -., speriamo di riuscirci subito a Lecce. Ci mancano solo i 3 punti persi in casa con la Lazio. Bisogna recuperare, giochiamo ogni tre giorni, col Lecce sarà la terza partita in 6 giorni. Per fortuna ho dato recupero ad alcuni giocatori e ho dato tempo di gioco ad alcuni visto in gamba, penso a Lindstrom, al Cholito che ha fatto gol, vive per questo, cose positive. Ora dobbiamo pensare solo al recupero, a vincere a Lecce e non ad altre cose come la partita di Champions. Per tornare in classifica dove vogliamo essere ci serve una striscia di almeno 3 vittorie”.