Napoli, Osimhen pronto all’addio? Dopo la polemica dell’agente ecco cosa ha fatto

Notte insonne per il bomber nigeriano che sui social dimentica la sua squadra per riaccoglierla al mattino. Il suo futuro in azzurro ora è in bilico

27-09-2023 09:19

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Inizio di stagione burrascoso per Victor Osimhen. Dalle sirene arabe alle discussioni contrattuali con il Napoli, dall’addio di Spalletti all’approdo al Napoli di Rudi Garcia con il quale il bomber nigeriano non ha feeling. Ed in più ci si è messa anche la società partenopea di mezzo, con un video dalle finalità ironiche che è stato poco apprezzato, per usare un eufemismo, dallo stesso calciatore. Insomma, ferri corti tra il club di Aurelio De Laurentiis e il proprio numero 9 che aprono la strada ad un possibile divorzio anticipato.

Lo scherzo e la reazione di Osi

Si dice che la notte porti consiglio. Quella di ieri è stata insonne per Victor Osimhen, a seguito del video pubblicato dal Napoli su TikTok all’interno del quale si ironizzava sul calcio di rigore sbagliato dall’attaccante. Che però non è tipo da apprezzare gli scherzi, tanto da ritenere questo assolutamente fuori luogo.

Così è intervenuto il suo agente pubblicamente, sempre attraverso social, minacciando di adire le vie legali contro il sodalizio campano. Da lì in poi il delirio con il 24enne di Lagos che ha iniziato a togliere dal proprio profilo molte delle foto che lo ritraevano in azzurro. Eliminando anche la voce Napoli dalla descrizione.

Defollow e follow: il giocatore nella notte cambia idea

La notte porta consiglio, dicevamo. E la mossa attuata dall’adirato bomber mascherato viene evidentemente ritenuta troppo estrema. Quanto meno quella di seguire il Napoli sui social: chi va a consultare ora il profilo Instagram del giocatore può rendersi conto di come abbia reinserito nuovamente il follow alla squadra campana.

Ad ogni modo non è la tappa di avvicinamento ideale alla gara contro l’Udinese, una partita sulla carta anche abbordabile per i campioni d’Italia che però stanno vivendo un momento di scarsa serenità ambientale che inevitabilmente finisce per complicare le cose.

Il futuro dell’attaccante è in bilico

L’attuale contratto di Victor Osimhen scade nel 2025. Sembra un’eternità ma nel vorace mondo del calcio, che fagocita tutto nel giro di poche ore, è una soglia che preoccupa non poco il club di Aurelio De Laurentiis. Va trovata una soluzione, anche per evitare che, con l’avvicinarsi della fatidica data, il valore dell’attaccante si deprezzi.

Inoltre ci sono dei problemi evidenti a tutti, come il rapporto inesistente con l’allenatore Garcia che fa da cornice a delle prestazioni inferiori agli standard passati. Non è da escludere oggi una cessione dell’ex Lilla nel prossimo mercato estivo o addirittura in quello di gennaio (ipotesi più remota ma da tenere in considerazione alla luce dei fatti attuali).

Esplicito il suo amico e confidente Oma Akatugba che sui social ha scritto: “He has not signed and will not. He never wanted to stay there”, ovvero “Non ha firmato il rinnovo e non lo farà, non ha mai voluto rimanere”.