Le partite di oggi: Serie A, 6a giornata. Dove vedere Juventus-Lecce

È il momento della 6a giornata del campionato di Serie A. Non c’è tempo per ricaricare le batterie dopo le partite del weekend, che le squadre devono già essere pronte a tornare in campo per affrontare il primo e unico turno infrasettimanale della stagione. La giornata inizia oggi, martedì 26 settembre, e termina giovedì 28. Ad aprire le danze, l’anticipo tra Juventus e Lecce in programma questa sera alle 20:45.

Nella giornata di mercoledì, invece, il Milan sarà ospite del Cagliari e l’Inter attenderà a San Siro il Sassuolo. In contemporanea, in campo anche la Lazio contro il Torino e il Napoli al Maradona contro l’Udinese. A completare il quadro delle big, giovedì 28 settembre, la Roma impegnata fuori casa con il Genoa.

La situazione in classifica prima della 6a giornata

Questa è la situazione in classifica prima della 6a giornata del campionato di Serie A: Inter 15 punti; Milan 12; Lecce 11; Juventus e Fiorentina 10 punti; Atalanta 9; Napoli, Frosinone e Torino 8 punti; Verona 7; Bologna e Sassuolo 6 punti; Roma e Monza 5 punti; Lazio e Genoa 4 punti; Salernitana e Udinese 3 punti; Cagliari 2; Empoli 0.

Le partite in programma per la 6a giornata e dove vederle in diretta

Juventus-Lecce 26 settembre 20:45 Dazn Cagliari-Milan 27 settembre 18:30 Dazn Sky Empoli-Salernitana 27 settembre 18:30 Dazn Verona-Atalanta 27 settembre 18:30 Dazn Inter-Sassuolo 27 settembre 20:45 Dazn Lazio-Torino 27 settembre 20:45 Dazn Sky Napoli-Udinese 27 settembre 20:45 Dazn Frosinone-Fiorentina 28 settembre 18:30 Dazn Sky Monza-Bologna 28 settembre 18:30 Dazn Genoa-Roma 28 settembre 20:45 Dazn

La partita di oggi martedì 26 settembre

Il posticipo che darà il via alla 6a giornata di Serie A 2023-24, sarà la sfida tra Juventus e Lecce:

Alle 20:45 c’è Juventus-Lecce: i bianconeri arrivano al turno infrasettimanale dopo la terribile prestazione contro il Sassuolo. Contro i neroverdi, Massimiliano Allegri ha subito la prima sconfitta stagionale dopo la striscia di quattro risultati utili consecutivi composta da tre vittorie e un solo pareggio.

Il Lecce, invece, ha iniziato il campionato nel miglior modo possibile trovandosi nelle zone alte della classifica con 11 punti all’attivo, uno in più rispetto ai bianconeri. Cinque risultati utili consecutivi, di cui l’ultimo conquistato per 1-0 contro il Genoa. Dunque, i bianconeri sono chiamati a un riscatto immediato dopo l’amaro ko contro Berardi e compagni, mentre la formazione salentina dovrà stringere i denti per conservare le buone prestazioni proposte in campo finora.

Le partite di mercoledì 27 settembre

In programma 6 partite. In campo Milan, Inter, Lazio e Napoli

Alle 18:30 ci sono Cagliari-Milan , Empoli-Salernitana e Verona-Atalanta . La squadra di Pioli vuole il secondo successo di fila dopo la vittoria contro il Verona con l’obiettivo di inseguire la capolista Inter . L’Empoli , intanto, è ancora a secco di punti e gol segnati: l’obiettivo è svoltare immediatamente il trend negativo. Buon periodo di forma, invece, per la squadra di Gasperini , reduce dai successi conquistati in Europa League e in campionato.

ci sono , e . La squadra di vuole il secondo successo di fila dopo la vittoria contro il con l’obiettivo di inseguire la capolista . , intanto, è ancora a secco di punti e gol segnati: l’obiettivo è svoltare immediatamente il trend negativo. Buon periodo di forma, invece, per la squadra di , reduce dai successi conquistati in e in campionato. Alle 20:45 ci sono Inter-Sassuolo, Lazio-Torino e Napoli-Udinese. I nerazzurri sono inarrestabili e tenteranno di aumentare le distanze dal Milan primo inseguitore. L’avversario non è di quelli impossibili, ma sempre temibile quando agisce in contropiede. Partita speciale per Frattesi che affronta la sua ex squadra.

La Lazio ha un gran bisogno di 3 punti ma l’avversario a cui chiede spazio non è esattamente dei più malleabili. Sarri dovrà inventarsi qualcosa per assaltare il fortino di Juric, che sta riportando il Toro ai suoi livelli.

Infine, missione riscatto per la squadra di Garcia, reduce dal pari amaro contro il Bologna, dove Osimhen ha colpito un legno e sbagliato dagli undici metri. Il riscatto è necessario per rilanciarsi in classifica ed evitare l’incombere di una crisi impensabile fino a pochi mesi fa.

Le partite di giovedì 28 settembre

Si chiude la giornata con le ultime 3 partite in programma:

Alle 18:30 ci sono Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna . Trasferta per gli uomini di Vincenzo Italiano al Benito Stirpe, dove entrambe le squadre sono reduci da risultati altalenanti. I brianzoli, invece, sono usciti a testa alta dall’Olimpico dopo una super prestazione contro la Lazio . Per la formazione di Palladino , dunque, sarà necessario riproporre la stessa performance per strappare tre punti preziosi.

ci sono e . Trasferta per gli uomini di Vincenzo al Benito Stirpe, dove entrambe le squadre sono reduci da risultati altalenanti. I brianzoli, invece, sono usciti a testa alta dopo una super prestazione contro la . Per la formazione di , dunque, sarà necessario riproporre la stessa performance per strappare tre punti preziosi. Alle 20:45 c’è Genoa-Roma a chiudere la 6a giornata di Serie A. Solo un punto di distanza tra le due squadre, posizionate rispettivamente al sedicesimo e al tredicesimo posto. La squadra di Gilardino scenderà in campo alla ricerca della prima vittoria interna, ma anche per sfatare il tabù Mourinho: di fatto, i rossoblù, non hanno mai segnato in campionato contro il portoghese.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

