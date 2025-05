Quando si gioca Sinner-Rinderknech al Roland Garros 2025: orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Il numero 1 del ranking mondiale torna in campo lunedì 26 maggio. L'azzurro se la vede al debutto al Roland Garros contro il francese, contro il quale i precedenti sono a suo favore

L’atteso debutto di Jannik Sinner, in questa edizione del Roland Garros, è previsto oggi lunedì 26 maggio non prima delle 20:15 contro il francese Arthur Rinderknech nel primo turno di Parigi, il secondo Slam dell’anno dopo gli Australian Open, vinti dal numero 1 del ranking ATP prima dello stop dovuto alla squalifica.

Dopo la finale conquistata agli Internazionali d’Italia e il titolo sfumato contro un Carlos Alcaraz al top sulla terra battuta, Jannik si appresta all’esordio in questa edizione. Il campione azzurro è chiamato a difendere la semifinale dell’ultima edizione.

Quando gioca Sinner contro Rinderknech al Roland Garros

Nel 2024, Sinner fu protagonista di una sfida epica contro Alcaraz, in una partita che è già un grande classico e non solo sulla terra rossa. Oggi scenderà di nuovo in campo, contro l’eroe di casa Rinderknech, per difendere punti e risultato che ad ora sono determinanti nell’ambito del quadro classifica ATP. Appuntamento per oggi non prima delle 20:15.

Sul campo Philippe Chatrier andrà in scena Sinner-Rinderknech non prima delle 20:15, orario che potrebbe slittare nel caso in cui, le partite precedenti dovessero prolungarsi più del dovuto. Sullo stesso campo infatti prima di Jannik si giocheranno: Sramkova-Swiatek, Osaka-Badosa e Atmane-Gasquet.

Riassumendo, ecco le principali informazioni sull’incontro:

Partita: Sinner-Rinderknech

Data: 26 maggio 2025

Orario: 20:15 circa

Competizione: Roland Garros

Diretta tv: Eurosport, Sky, DAZN

Streaming: Sky, Sky Go, NOW, DAZN

Qualche brivido di troppo, infine per Jasmine Paolini che è riuscita a procedere e a togliersi dall’inghippo a Parigi dopo aver raggiunto il successo agli Internazionali in singolare e doppio.

Dove vederla in tv e streaming

Per quanti desiderassero seguire live Sinner-Rinderknech in diretta televisiva, la partita del primo turno è in programma su Eurosport. Ciò significa che gli appassionati potranno seguire sia su Sky, canale 210 o 211, oppure su DAZN il match in programma.

Per quanti abbiano sottoscritto l’abbonamento, si potrà seguire in streaming su Now la partita oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla in diretta live ricorrendo a Sky Go o scegliendo DAZN.

I precedenti

Passiamo ai precedenti tra i due: il bilancio è nettamente a favore di Sinner, il quale ha superato 2-1 il transalpino Rinderknech con alcune considerazioni aggiuntive da annotare. Gli ultimi due incontri, riporta il sito ATP, risalgono al 2022 e al 2021 e sono stati vinti da Jannik in ATP Cup e ad Antwerp.

L’unico match vinto dal francese, invece, riporta a Lione nel 2021 quando a Rinderknech riuscì di battere l’attuale numero 1 del mondo con il punteggio di 67(7) 62 75. Insomma, confronti un po’ datati e che svelano la progressione della performance dell’azzurro ma che potrebbero essere non indicativi.

Gli altri azzurri in campo oggi: Zeppieri-Alcaraz

Sono cinque gli azzurri che faranno il proprio debutto oggi, lunedì 26 maggio, sui campi del Roland Garros. Ad aprire il programma odierno è l’azzurro Luciano Darderi (campo 13 alle ore 11) che affronta il numero 23 ATP Sebastian Korda, in un match impegnativo.

È programmato come secondo incontro sul Suzanne Lenglen, invece, l’incrocio tra Giulio Zeppieri, al quarto accesso consecutivo al tabellone principale del Grande Slam parigino, e il numero 2 al mondo e campione uscente Carlos Alcaraz.