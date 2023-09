Video Osimhen, il Napoli fa chiarezza sul TikTok della discordia: comunicato ufficiale

Ennesimo colpo di scena nella telenovela Osimhen: i tifosi del Napoli si augurano possa rappresentare l’atto finale della querelle che ha reso incandescente il prepartita della sfida con l’Udinese e che ha seminato dubbi e interrogativi preoccupanti sul futuro in azzurro del bomber nigeriano. È arrivata infatti la risposta del Napoli alle accuse lanciate dallo stesso Osimhen, attraverso il suo entourage: un comunicato ufficiale sull’ormai celeberrima questione del video “derisorio” su TikTok.

Questo l’incipit del comunicato del Napoli, pubblicato sul sito ufficiale del club:

“Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante“.