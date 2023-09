Napoli e Osimhen tregua ma è già partita la caccia all’erede: David e Morata i nomi caldi

Napoli e Osimhen verso la rottura definitiva: saltato il rinnovo, il nigeriano potrebbe partire a gennaio o giugno. E si pensa al sostituto: David e Morata nel mirino

28-09-2023 11:30

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Napoli e Osimhen mai così distanti. Difficile ipotizzare un futuro ancora insieme dopo quanto successo nelle ultime ore e ancor più difficile immaginare che le parti riprendano a discutere del rinnovo di contratto. Dunque, separazione in vista. A gennaio? Chissà. A giugno sicuramente. Ed è già scattata la caccia all’erede: da David a Morata.

Napoli, Osimhen destinato a partito: il pericolo per gennaio

A gennaio il Napoli avrà chiaro il suo percorso in campionato e in Champions. E per De Laurentiis la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie è vitale, per cui privarsi a inizio 2024 del suo miglior elemento potrebbe rivelarsi un autentico azzardo. Il pericolo numero uno è rappresentato sempre dall’Arabia Saudita, con l’Al Hilal che in estate era disposto a sborsare i 200 milioni richiesti dal patron azzurro, oltre ad assicurare al giocatore uno stipendio da 40 milioni a stagione. Il club saudita potrebbe tornare alla carica a cifre, però, inferiori.

Non solo l’Arabia Saudita: potrebbe muoversi anche il Chelsea per Osimhen

La Premier League è il grande sogno dell’attaccante nigeriano, ma nessun club ha voluto staccare un assegno da 150 milioni per accaparrarsi i suoi gol. Occhio, però, perché il pessimo inizio d’annata del Chelsea potrebbe spingere i blues a fiondarsi su Osimhen, visto che in attacco la squadra di Pochettino sta facendo una fatica enorme (solo cinque reti realizzate nei primi sei turni). E sullo sfondo potrebbe esserci sempre il Manchester United, che in Premier sta zoppicando.

Napoli, partita la caccia all’erede di Osimhen: torna di moda David

Jonathan David è un nome sempre attuale alle falde del Vesuvio. Il 23enne attaccante nato a Brooklyn ma nazionale canadese piace da tempo ed è stato seguito anche da altri club italiani come Juventus e Milan. Alla fine, però, è rimasto al Lille, guarda caso ex squadra di Osimhen. Quattro i sigilli nelle prime nove gare della stagione con la squadra francese allenata dall’ex Roma Fonseca. Non solo David, però. Anche Alvaro Morata, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe essere un’opportunità. A 30 anni sta riconquistando l’Atletico Madrid (già cinque gol nella Liga, di cui due nel derby col Real) dopo un’estate trascorsa con la valigia pronta.