Napoli, Osimhen: il no del club a un intervento video per scopi benefici dietro la sua rabbia

Il ritorno al gol con l'Udinese non basta a spazzar via la tempesta: Osimhen si è sentito ridicolizzato dai video su Tik Tok e avrebbe voluto scuse pubbliche dalla società

28-09-2023 09:37

Il ritorno al gol di Osimhen nella bella e convincente vittoria del Napoli ai danni dell’Udinese è servito a stemperare gli animi dopo quella che può essere definita la tempesta perfetta. Intanto spunta un retroscena dietro la reazione furiosa del nigeriano e del suo procuratore Calenda alle due clip su Tik Tok pubblicate dal profilo ufficiale del club.

I video su Tik Tok del Napoli sono la punta dell’iceberg: il retroscena

Che non sarebbe stata una stagione facile per Osimhen lo si era intuito con lo stop alle contrattazioni per il rinnovo del contratto. Oltre alla plateale contestazione nei confronti di Rudi Garcia per la sostituzione di Bologna, emerge un’altra vicenda raccontata dalla Gazzetta dello Sport. Come da contratto per questioni relative ai diritti d’immagine, il giocatore avrebbe chiesto il consenso al Napoli per realizzare un intervento video per scopi benefici, senza però ottenere il via libera dalla società. Un ‘niet’ che ha particolarmente infastidito l’ultimo capocannoniere della Serie A, sempre attento a tematiche sociali in favore della sua gente.

Furia Osimhen dopo la pubblicazione dei video su Tik Tok

L’attaccante di Lagos si è quindi sentito ridicolizzato quando il club ha postato quei video di pochi secondi su Tik Tok senza richiedere la sua approvazione. Da quanto filtra, sembra che Osimhen avrebbe gradito scuse pubbliche da parte della società, mentre sarebbero pervenute soltanto in forma privata. Per quanto riguarda i social media manager e l’autore dei post nessun licenziamento, ma solo una ramanzina. Ora, però, bisogna provare a rasserenare un ambiente provato da quanto accaduto nelle ultime ore. E lo dimostra anche il filmato che immortala il centravanti mentre ignora Demme e Zielinski al suo arrivo in hotel, prima della sfida con l’Udinese.

Osimhen e il Napoli mai così distanti: Ryanair indica la rotta

Difficile ipotizzare che le parti riallaccino i rapporti per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2025. Il futuro dell’attaccante ex Lille è sempre più lontano dal capoluogo campano. E, a tal proposito, ecco l’ironico tweet della compagnia aerea Ryanair, che, sempre su Tik Tok, ha pubblicato un video dei voli per Londra con Osimhen sull’aereo: un consiglio per il Chelsea, che lì davanti ha disperatamente bisogno di un campione vero.