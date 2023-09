Napoli, Osimhen, un altro video scatena la bufera: ecco cosa ha fatto all'arrivo in ritiro

L'ultima reazione del nigeriano arrivato in hotel a Pozzuoli prima della gara con l'Udinese, sconcerto tra i compagni di squadra, attonito Demme

27-09-2023 15:36

Continua a far discutere il caso-Osimhen a Napoli. Un nuovo video, che sta facendo il giro della rete, ha ripreso il bomber nigeriano mentre arriva all’hotel di Pozzuoli dove la squadra è in ritiro in vista della partita di stasera contro l’Udinese. Le immagini, chiarissime, evidenziano come il giocatore sia ancora furioso ma anche come si stia rompendo qualcosa nello spogliatoio azzurro.

Osimhen, dopo lo sfogo ora ignora i compagni

Chi c’era racconta che ieri pomeriggio, quando ha visto il video incriminato sul canale Tik Tok ufficiale del Napoli, Victor Osimhen abbia dato in escandescenze, urlando e rivoltando lo spogliatoio. Dopo il tweet di accusa del suo agente Calenda e il gesto del giocatore che ha cancellato le immagini che lo ritraevano con la maglia del Napoli, ecco un nuovo capitolo della telenovela.

Nel video che sta girando sul web si vede Osimhen arrivare col suo trolley all’hotel puteolano che ospita il ritiro del Napoli. Vicino a lui il team manager Peppe Santoro e due compagni, Zielinski e Demme. Il nigeriano ignora tutti e flia via dritto.

Attonito Santoro, inquadrato in primo piano con un’espressione delusa e perplessa ma a colpire tutti è stato soprattutto Demme. Il tedesco aveva allungato la mano per salutare Osimhen ma è rimasto con la mano vanamente protesa nel vuoto.

Dal web solidarietà a Demme

Fioccano le reazioni sui social: “Che colpa hanno i tuoi compagni di squadra, è anche grazie a loro se sei diventato quello che sei ora perché magari corrono il triplo per non farti tornare in difesa! Assurda sta roba, di una mediocrità incredibile”, oppure: “Adesso ci vorrebbe il TikTok col meme sarebbe fantastico” e ancora. “In altri spogliatoi Osimhen sarebbe stato appeso nella doccia”

C’è chi scrive: “É arrabbiato, com’è giusto che sia. Noi non sappiamo se lui ha realmente inciso negativamente in questa situazione ma dalla faccia dubito che sia di quest’avviso. Zielinski é stizzito. Victor purtroppo non saluta Demme, aspetto chiarimenti dal capitano. Perché avercela anche con i compagni di squadra? È tutto assurdo” e anche: “Sta facendo una gran figuraccia. Ste cose le vedono pure all’estero…Vediamo se Osimhen in campo può giocare da solo. Nemmeno una palla tocca stasera”

Il web è scatenato: “Se vuole andare è meglio per tutti che vada… Noi non abbiamo bisogno di forzare nessuno è solo un privilegio avere il nostro tifo. Forza Napoli sempre e solo!” e infine: “è teso e arrabbiato ma le dinamiche non le conosciamo tutte e le notizie arrivano sempre dalla stessa parte quindi…”.