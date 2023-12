Pagelle Atalanta-Salernitana 4-1: Muriel dominatore, Pasalic decisivo, ora Inzaghi è nei guai

Muriel e Pasalic ribaltano la Salernitana, rendendo vano il gol in apertura di Pirola. Costil non evita l'ennesima goleada ai granata

18-12-2023 22:51

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ribalta il risultato nella ripresa e infligge alla Salernitana la decima sconfitta di questo campionato. Il Monday Night della 16a giornata della Serie A 2023-24 si chiude sul punteggio di 4-1, grazie alle reti di Luis Muriel e Mario Pasalic, che rendono vano il gol del momentaneo vantaggio granata targato Pirola.

Atalanta-Salernitana: la chiave del match

Sta ritrovando continuità e si vede. Luis Muriel vive il miglior momento dei suoi ultimi 18 mesi in maglia nerazzurra, complice l’assenza di Gianluca Scamacca e la fiducia di Gian Piero Gasperini. Conclusione stupenda per il momentaneo pareggio e partecipazione attiva all’azione che conduce alla rete del 2-1 di Pasalic, aperta proprio da una giocata del colombiano, bravo a servire Lookman in area di rigore.

A Bergamo, non basta una buona Salernitana, pungolata dalle ultime dichiarazioni del presidente Iervolino in conferenza stampa. Filippo Inzaghi può recriminare per la clamorosa occasione sciupata da Ikwuemesi e per il palo colpito da Boulaye Dia, tra i possibili partenti nel mercato di gennaio. Tre punti di platino per l’Atalanta, che resta a -2 dalla zona Champions League, grazie al poker finale.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi voto 6,5: Non percepisce il pericolo sul calcio d’angolo che porta al gol di Pirola, che porta in vantaggio la Salernitana dopo pochi minuti. Fenomenale, però, nel secondo tempo su Ikwuemesi.

voto 6,5: Non percepisce il pericolo sul calcio d’angolo che porta al gol di Pirola, che porta in vantaggio la Salernitana dopo pochi minuti. Fenomenale, però, nel secondo tempo su Ikwuemesi. De Roon voto 6: Ordinato e diligente, sempre presente, poco appariscente.

voto 6: Ordinato e diligente, sempre presente, poco appariscente. Djimsiti voto 6: Fisicamente prorompente, dirige il reparto difensivo con qualità ed esperienza, pur soffrendo le folate offensive di Dia.

voto 6: Fisicamente prorompente, dirige il reparto difensivo con qualità ed esperienza, pur soffrendo le folate offensive di Dia. Scalvini voto 6,5: Dopo un primo tempo timido, si riscatta alla grande nella ripresa, servendo anche l’assist del 3-1 a Charles De Ketelaere.

voto 6,5: Dopo un primo tempo timido, si riscatta alla grande nella ripresa, servendo anche l’assist del 3-1 a Charles De Ketelaere. Zappacosta voto 6: Primi 45 minuti di spinta, ma senza troppa convinzione. Meglio nella ripresa, tra cross e continua partecipazione alla fase offensiva; dal 76′ Hateboer s.v.

voto 6: Primi 45 minuti di spinta, ma senza troppa convinzione. Meglio nella ripresa, tra cross e continua partecipazione alla fase offensiva; dal 76′ Ederson voto 5,5: Non la sua miglior prestazione, compassato e prevedibile in mezzo al campo; dal 66′ Kolasinac voto 6: Torna dall’infortunio e interpreta il suo ruolo naturale con tranquillità.

voto 5,5: Non la sua miglior prestazione, compassato e prevedibile in mezzo al campo; dal 66′ voto 6: Torna dall’infortunio e interpreta il suo ruolo naturale con tranquillità. Pasalic voto 7: Secondo gol per il croato, perno di questa Atalanta. Ormai un simbolo e un calciatore insostituibile per Gasperini.

voto 7: Secondo gol per il croato, perno di questa Atalanta. Ormai un simbolo e un calciatore insostituibile per Gasperini. Ruggeri voto 5,5: Ammonizione evitabile e troppi cross sbagliati dal terzino scuola Atalanta. Può far meglio.

voto 5,5: Ammonizione evitabile e troppi cross sbagliati dal terzino scuola Atalanta. Può far meglio. Koopmeiners voto 6: Intelligenza da vendere e visione da gioco a disposizione dei compagni, senza strafare; dall’85’ Adopo s.v.

voto 6: Intelligenza da vendere e visione da gioco a disposizione dei compagni, senza strafare; dall’85’ s.v. Muriel voto 8: Sembrava vicino ad uscire, poi entra nella ripresa e fa tutto da solo, segnando il gol del pareggio e aprendo l’azione che porta al 2-1 di Pasalic. Straripante; dal 66′ De Ketelaere voto 7: Dopo il suo ingresso, mette a referto un gol e un assist, dimostrando di essere una valida alternativa là davanti. Bene l’ex Milan.

voto 8: Sembrava vicino ad uscire, poi entra nella ripresa e fa tutto da solo, segnando il gol del pareggio e aprendo l’azione che porta al 2-1 di Pasalic. Straripante; dal 66′ voto 7: Dopo il suo ingresso, mette a referto un gol e un assist, dimostrando di essere una valida alternativa là davanti. Bene l’ex Milan. Lookman voto 6,5: Nel primo tempo impegna Costil in più di una circostanza, poi serve l’assist a Pasalic per il gol del 2-1. Decisivo anche quando non segna; dall’85’ Miranchuk voto 6,5: Entra e segna, in grande spolvero.

voto 6,5: Nel primo tempo impegna Costil in più di una circostanza, poi serve l’assist a Pasalic per il gol del 2-1. Decisivo anche quando non segna; dall’85’ voto 6,5: Entra e segna, in grande spolvero. All. Gasperini voto 6: Dopo un primo tempo complicato, si fa sentire negli spogliatoi e i suoi escono con tutt’altro spirito, ribaltando immediatamente il risultato. Abbastanza inspiegabile la sostituzione di Muriel, nel miglior momento del colombiano. Il risultato gli dà ragione.

Top e Flop della Salernitana

TOP

Pirola voto 6,5: Illude i tifosi granata con il gol del momentaneo 0-1, accompagnato da una buona prestazione nel complesso.

voto 6,5: Illude i tifosi granata con il gol del momentaneo 0-1, accompagnato da una buona prestazione nel complesso. Costil voto 7: Almeno quattro interventi decisivi per il portiere della Salernitana, che ingaggia un duello con Lookman nell’arco dei 90 minuti. Non può nulla sui gol realizzati da Muriel, Pasalic, De Ketelaere e Miranchuk.

voto 7: Almeno quattro interventi decisivi per il portiere della Salernitana, che ingaggia un duello con Lookman nell’arco dei 90 minuti. Non può nulla sui gol realizzati da Muriel, Pasalic, De Ketelaere e Miranchuk. Gyomber voto 6: Tiene botta finché può, limitando i danni. Nel finale, si piega al pari dei suoi compagni.

FLOP

Dia voto 5,5: Ha sulla coscienza un paio di occasioni clamorose. Sfortunato nella ripresa, quando colpisce il palo alla sinistra di Carnesecchi.

voto 5,5: Ha sulla coscienza un paio di occasioni clamorose. Sfortunato nella ripresa, quando colpisce il palo alla sinistra di Carnesecchi. Ikwuemesi voto 5: Si divora un gol clamoroso a tu per tu con Carnesecchi. Una rete che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.

voto 5: Si divora un gol clamoroso a tu per tu con Carnesecchi. Una rete che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Tchaouna voto 5: Fatica a trovare la sua dimensione all’interno dell’undici della Salernitana. Non disputa la peggior partita della sua esperienza granata.

Il Tabellino di Atalanta-Salernitana

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (dal 76′ Hateboer), Ederson (dal 66′ Kolasinac), Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners (dall’85’ Adopo); Muriel (dal 66′ De Ketelaere), Lookman (dall’85’ Miranchuk). A disp. Musso, Rossi, Bonfanti, Kolasinac, Zortea, Holm, Bakker, Cissé. All. Gasperini

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc (dal 60′ Bradaric), Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Maggiore (dal 67′ Legowski), Martegani (dal 67′ Ikwuemesi); Tchaouna (dal 60′ Kastanos), Dia (dall’86’ Jovane), Candreva. A disp. Fiorillo, Salvati, Lovato, Sambia, Bohinen, Cabral, Simy, Botheim. All. Inzaghi

Arbitro: Sig. Feliciani di Teramo.

Marcatori: Pirola 10′.

Ammoniti: Pirola (S), Maggiore (S), Ruggeri (A).

La classifica completa della serie A