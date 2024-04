I bergamaschi, con una partita da recuperare contro la Fiorentina, probabilmente a fine stagione, potrebbero essere ad un solo punto dalla Roma, ora quinta. Serve la vittoria oggi, ma lo stesso vale per l'Empoli che dopo il colpaccio contro il Napoli di una settimana fa, proverà ad allontanare la zona retrocessione, ora distante tre lunghezze.13:18

Turnover nell'Atalanta visti i tanti impegni. In attacco gioca Toure, alle sue spalle Miranchuk e Lookman. Sulle fasce giocano Zappacosta e Ruggeri. Partono dalla panchina Koopmeiners e Scamacca. Nell'Empoli in avanti con Cambiaghi, c'è Niang. Davanti a Caprile, difesa a tre con Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. In panchina Zurkowski.17:11