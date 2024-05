Internazionali di Roma, Tsitsipas-Jarry: strapotere Stefanos, il greco fa valere il curriculum e chiude avanti il primo set

Un ritrovato Tsitsipas affronta il cileno con l’obiettivo di continuare a viaggiare sull’onda dell’entusiasmo e aprire la porta della semifinale. Percorso netto per il greco che agli Internazionali d’Italia non ha ancora trovato un avversario capace di metterlo in difficoltà. Al cospetto del Re ateniese si sono inchinati rispettivamente Struff, Norrie e De Minaur con l’australiano demolito in due set (6-1,6-2). In carriera Tsitsipas ha vinto undici titoli ATP e in questo anno solare ha già esultato sulla terra rossa di Montecarlo