Mercato Milan: ancora due colpi in arrivo, trattativa avviata

Il Milan si gode il buon avvio di campionato e guarda al mercato per completare la rosa di Stefano Pioli e puntare alla qualificazione in Champions League. Per l’attacco arrivano conferme importanti per quanto riguarda Jens Petter Hauge.

Nonostante le smentite dei dirigenti rossoneri, l’attaccante esterno del Bodo/Glimt è il prossimo colpo del Diavolo, che vuole chiudere al più presto per regalare a Pioli un jolly offensivo in più per il reparto d’attacco e bruciare le altre pretendenti Manchester United e Borussia Dortmund.

Lo stesso giocatore ha confermato a NRK che la trattativa è in corso: “So che ci sono contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati. Giocano un tipo di calcio in cui posso divertirmi. È un’opportunità entusiasmante che bisogna considerare e prendere sul serio. L’offerta dovrà accontentare il club. Voglio una squadra in cui ci siano buone possibilità di giocare e un allenatore che abbia fiducia in me”.

Il Milan punta a chiudere per 4 milioni di euro, bonus compresi, con i norvegesi che hanno invece alzato la richiesta fino a 6. L’affare è in dirittura di arrivo ma i meneghini prima di affondare il colpo vogliono la certezza della qualificazione ai gironi di Europa League. Lo riporta Sportmediaset.

Questione difesa: Pioli attende da tempo un rinforzo in quella zona di campo. Nella lista di Maldini e Massara ci sono Wesley Fofana del Saint Etienne e Nastasic dello Schalke 04, ma prima il Milan deve cedere Paquetà al Lione: la trattativa va avanti da settimane, si chiuderà per una cifra intorno ai 20 milioni ma i francesi a loro volta devono prima ultimare la cessione di Aouar.

OMNISPORT | 28-09-2020 11:43