Mercato Milan: trattativa lampo per un'ala, colpo low-cost

Il Milan ha intavolato una trattativa lampo per assicurarsi Jens Petter Hauge, attaccante esterno del Bodo/Glimt, che giovedì sera a San Siro contro i rossoneri ha impressionato realizzando un gol e un assist nel preliminare di Europa League perso dai norvegesi.

Il Diavolo, che lo seguiva da tempo, ha deciso di farsi avanti: il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederico Massara vogliono cercare di chiudere il colpo low-cost entro la fine della sessione di mercato in programma il 5 ottobre, altrimenti faranno un nuovo tentativo a gennaio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Hauge infatti è anche nel mirino del Manchester United e del Borussia Dortmund, dove milita il suo grande amico Herling Haaland: il Milan vuole completare la trattativa in tempi brevissimi per bruciare le concorrenti. L’idea è chiudere per 3 milioni di euro.

Hauge, veloce e abile nel dribbiling, è in grado di coprire più ruoli sul fronte offensivo, e il suo arrivo garantirebbe a Pioli una scelta più ampia per le soluzioni in attacco. Classe 1999, nel campionato norvegese Hauge ha messo a segno 14 gol in campionato in 17 partite.

OMNISPORT | 27-09-2020 13:58