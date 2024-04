Spagna, Federcalcio commissariata: la Uefa minaccia l'esclusione dai tornei di Nazionale e club

La decisione del Governo dopo gli ultimi scandali scatena il terremoto: Fifa e Uefa potrebbero adottare clamorose decisioni per la Roja e le squadre spagnole

Il governo spagnolo ha deciso di commissariare la Federcalcio (Rfef), al centro di inchieste giudiziarie e amministrative, e nominerà una commissione direttiva del Consiglio Superiore dello Sport (Cds) – dipendente dal ministero di educazione, formazione professionale e sport – per la supervisione dell’organo federativo.

Spagna, Federcalcio commissariata

La commissione ad hoc si occuperà di normalizzare, supervisionare e rappresentare la Federcalcio fino alle prossime elezioni, previste dopo i Giochi di Parigi. Un commissariamento quasi obbligatorio dopo i ripetuti scandali che hanno travolto la Rfef: prima il caso Hermoso che ha portato alle dimissioni di Rubiales, poi finito sotto inchiesta per riciclaggio e corruzione per i contratti stipulati per portare la Supercoppa in Arabia Saudita e la ristrutturazione dello stadio La Cartuja di Siviglia; quindi l’indagine per sospetta corruzione e distrazione di fondi nei confronti di Pedro Rocha, presidente ad interim dopo Rubiales e unico candidato alla guida della Federazione nelle prossime elezioni.

La decisione del Governo spagnolo

Una decisione adottata “in risposta alla crisi” e “in difesa dell’interesse generale di Spagna”, segnala una nota diffusa dal ministero dello Sport. La decisione adottata “per correggere la grave situazione che attraversa la Rfef” vuole segnare l’inizio di “una tappa di rigenerazione in un clima di stabilità”, per “proteggere il buon nome e l’immagine del calcio spagnolo e culminare il processo elettorale con un’assemblea rinnovata per il periodo 2024-2028”, ha segnalato il ministro dello sport, Albaro Uribes. La commissione, della quale è stata informata la Uefa, sarà in funzione almeno fino a settembre, durante i mesi in cui si svolgeranno l’Eurocoppa in Germania e i Giochi Olimpici a Parigi, e “con il progetto della candidatura del Mondiale 2023” di Spagna, Portogallo e Marocco “come principale sfida”, ha chiarito Uribes.

La posizione di Pedro Rocha

Nel frattempo la Rfef, presieduta dall’autoproclamato Pedro Rocha, dovrà “limitare le funzioni alla mera amministrazione ordinaria”. La Commissione direttiva del Cds si riunirà martedì 30 aprile per “analizzare la situazione generale della Rfef” e “decidere nuove azioni in relazione al procedimento disciplinare aperto nei confronti del signor Rocha, sul quale si pronuncerà il Tribunale amministrativo dello Sport”, conclude il comunicato.

I club spagnoli rischiano grosso

E ora il calcio spagnolo rischia grosso, sia a livello di club che di Nazionale. All’interno della Uefa – come riporta calcio&finanza citando As – non sono così ottimisti riguardo a quanto accaduto. Secondo i vertici del calcio europeo, l’intervento governativo viola le leggi della Fifa e sarà molto difficile differenziare questo caso da altri che si sono verificati tempo addietro in altre Federazioni. Sebbene la competenza per sanzionare i suoi membri affiliati abbia la Fifa come ultimo responsabile, anche l’Uefa può intervenire come ha fatto in passato con la Russia, escludendola da tutti i suoi tornei.

L’ingerenza politica che non piace a Uefa e Fifa

Se si dovesse confermare che l’ingerenza politica è contraria agli statuti di Europeo, Champions League, Europa League e Conference League, le squadre spagnole sarebbero a rischio di partecipazione. La Governance del calcio europeo infatti è molto restia a permettere al Governo di intervenire in una delle loro Federazioni, in particolar modo in quella spagnola.

