Parigi 2024, Paltrinieri sulla scelta Tamberi: “Mi avevano detto 2021 e 2024, ora mi obbligate…”. E Gimbo replica

Gregorio Paltrinieri ha commentato la scelta di Gianmarco Tamberi come portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 lasciando trasparire la volontà di continuare nel suo percorso sportivo

Nessuna polemica ma la volontà di continuare. Gregorio Paltrinieri ha deciso di commentare sui social la decisione da parte del Coni e del presidente Malagò di affidare il ruolo di portabandiera a Gianmarco Tamberi e ad Arianna Errigo. Tra il nuotatore e il saltatore c’è una grande amicizia nata nel corso del tempo e un rispetto che va al di là del mondo dello sport.

Paltrinieri: “Accertto il verdetto”

Nessuna polemica, ovviamente il ruolo di portabandiera alle Olimpiadi rappresenta un traguardo ambito da tutti ma nella squadra Italia sembra esserci grande affiatamento come dimostrano le parole di Gregorio Paltrinieri sui social: “Non sto se realmente serva che io dica qualcosa ma me lo state chiedendo tutti. E’ successo qualcosa di bellissimo, un mio grande amico e un atleta che stimo tantissimo è stato scelto per fare il portabandiera alle prossime Olimpiadi e io non posso che essere strafelice per lui. È un traguardo incredibile, una grande responsabilità ma anche un privilegio che tutti vorremmo vivere nella nostra vita. Semplicemente doveva essere fatta una scelta, probabilmente anche soggettiva, e in quanto tale, ne accetto il verdetto”.

SuperGreg guarda al futuro

Nel messaggio affidato a Instagram, Paltrinieri rifiuta qualsiasi tipo di polemica (anche se traspare un velo di delusione) e rivela anche la volontà di continuare a gareggiare magari mettendo nel mirino le Olimpiadi del 2028: “Non c’è invidia o risentimento nel mio animo in questo momento. Sono contento di poter seguire Gianmarco, insieme ad Arianna Errigo (incredibile atleta anche lei) in questa grandiosa esperienza che è l’Olimpiade. Much love per i nostri capitani. Ultima cosa: mi avevano detto che sarei stato nel 2021 ma niente, mi avevano detto allora 2024 ma niente, mi obbligano a….va beh non lo dico”.

La replica di Gianmarco Tamberi

Non si è fatta attendere la replica di Gianmarco Tamberi che ha speso parole importanti per il nuotatore e suo compagno di squadra: “L’unica cosa che posso dire è che se sono qui oggi è anche grazie a te. Hai ispirato e continui a ispirare migliaia di atleti italiani e non solo. Sei un campione con la C maiuscola e sono onorato di aver condiviso con un talento cristallino tutta la mia carriera. Ti voglio bene amico mio. Grazie per le tue belle parole. Ora andiamo a fare quello che abbiamo sempre detto essere la cosa più importante”.