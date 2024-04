Arbitri: Mariani per Juventus-Milan, Sozza per Napoli-Roma, Maresca e Piccinini fermati

Tutte le designazioni della 34esima giornata di serie A: Rocchi grazia Massa che dirigerà Lazio-Verona, la Ferrieri-Caputi per la festa scudetto Inter

Scelta a sorpresa del designatore Rocchi per il prossimo turno di serie A: per il big-match Juventus-Milan, scontro diretto per il secondo posto, ci sarà Mariani. Il fischietto di Aprilia, che non era piaciuto in un’altra partitissima come Napoli-Juve, era stato fermato la settimana scorsa perché non aveva convinto in Verona-Milan, soprattutto per l’ammonizione pesante a Theo Hernandez, equivocando sulla sua esultanza.

Maresca e Piccinini fermati

Consueta sforbiciata su altre designazioni, dopo l’ultima tornata di serie A dove non sono mancati gli errori arbitrali. Fermato Maresca, che era stato graziato la settimana scorsa dopo essere apparso impreciso nel derby di Torino: non è piaciuto per niente in Roma-Bologna lunedì e questa settimana sarà solo al Var e per giunta in B. Stop anche per Piccinini che non aveva brillato in Cagliari-Juve dove non aveva visto un rigore per i bianconeri, assegnandone due ai sardi. Normale turnover invece per La Penna e Orsato, che sono stati impegnati in coppa Italia, e per Colombo che è piaciuto nel derby scudetto.

Sozza per Napoli-Roma

Dura ancora il castigo per Di Bello: il fischietto brindisino – che era rientrato solo come solo Avar in Sassuolo-Udinese, scontando la pessima direzione di Lazio-Milan –era ripartito dalla B con Catanzaro-Como e Spezia-Samp ma non avrà alcuna partita nel weekend, così come Ayroldi, dopo essere stato fermato per i pasticci in Inter-Genoa si era rivisto in B per Spezia-Lecco e Ascoli-Modena mentre ora è fermo. A dirigere l’altro big-match di giornata, ovvero Napoli-Roma, si rivede Sozza.

Ferrieri-Caputi per la festa dell’Inter con il Torino

A scudetto acquisito è considerata gara di terza fascia Inter-Torino di domenica alle 12.30, per questo Rocchi non ha avuto problemi a far riaffacciare in A la Ferrieri Caputi. Dopo essere stato fermato per gli errori in Napoli-Frosinone torna Fabbri per Atalanta-Empoli. Stesso discorso per Fourneau, stoppato dopo essere stato contestato in Inter-Cagliari: dirigerà Frosinone-Salernitana.

Graziato Massa, si rivede Fabbri

Non sta attraversando un momento felice Massa che era rientrato discretamente (pur con qualche errore) in Empoli-Torino reduce da un periodo-no (Incerto in coppa Italia in Juve-Lazio dopo due errori gravi in Real-Lipsia di Champions e Fiorentina-Roma) ma che non aveva convinto in Sassuolo-Milan. Rocchi non lo punisce: il fischietto ligure arbitrerà Lazio-Verona. Dopo aver fatto maluccio in Napoli-Frosinone si rivede anche Fabbri, scelto per Atalanta-Empoli. Chiudono il quadro Santoro per Lecce-Monza, Sacchi per Bologna-Udinese, Marcenaro per Fiorentina-Sassuolo e Dionisi per Genoa-Cagliari