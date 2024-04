Roma-Bologna, moviola: Maresca da brividi per mezzora: le proteste giallorosse

La prova dell’arbitro all’Olimpico nel posticipo di campionato analizzata ai raggi X, il fischietto napoletano ha ammonito in tutto sette giocatori

Un errore si può perdonare, ecco perché Fabio Maresca, una delle eccellenze arbitrali, è stato confermato da Rocchi in serie A nonostante sia apparso incerto nel derby di Torino. Vediamo dunque come se l’è cavata il fischietto napoletano all’Olimpico ieri pomeriggio.

I precedenti di Maresca con Roma e Bologna

Dopo Lazio (25) e Inter (18), la Roma è la terza squadra più arbitrata dal fischietto campano. Erano 17 i precedenti ufficiali. Il bilancio recitava 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Il successo più recente era dello scorso 4 giugno (2-1 contro lo Spezia), nell’ultima giornata del campionato 2022/2023. Per quanto riguarda la gestione dei cartellini, tanto criticata da Mourinho quando era sulla panchina della Roma l’ultima volta, Maresca aveva estratto in totale 48 gialli, 3 rossi per doppia ammonizione e zero espulsioni dirette nei confronti della Roma. A quota 13, invece, erano i precedenti con il Bologna: 5 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo precedente risaliva alla vittoria 2-1 contro la Lazio proprio all’Olimpico (18 febbraio). Erano 27 i cartellini gialli estratti contro i felsinei, 3 rossi per doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo con IV uomo Sacchi, Irrati al Var e Chiffi all’AVar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori (di cui 5 nel primo tempo e 5 della squadra di De Rossi): Zirkzee, Paredes, Angelino, Pellegrini, El Shaarawy, Freuler e Llorente.

Roma-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 5′ Zirkzee colpisce Paredes a palla lontana, Maresca ferma il gioco senza fischiare fallo e ammonisce entrambi: svista incredibile dell’arbitro che esclude l’argentino dalla trasferta di Napoli (era diffidato ma potrà giocare nei 18′ di recupero con l’Udinese giovedì, saltando la partita di domenica) e permette all’attaccante di proseguire la partita. Giallorossi furibondi. Al 13′ nuovo giallo per Angeliño: lo spagnolo è in ritardo su Ndoye. Maresca estrae un altro giallo. Al 14′ El Azzouzi esulta in modo provocatorio contro la Curva Sud, provocando cori discriminatori a suo indirizzo, scatenando una mini-rissa in campo tra i giocatori (con Dybala particolarmente scatenato) e non viene ammonito. Al 29′ manca un giallo a Cristante per una trattenuta volontaria su Saelemaekers. Nella prima mezzora Maresca sembra andare davvero in tilt: troppo severo con la Roma.

Al 33′ entrata in scivolata di Pellegrini su Posch, giusto il giallo a suo indirizzo. Maresca cerca di tenere in pugno la gara e al 40′ ammonisce anche El Shaarawy che aggancia Ndoye da dietro al limite dell’area. Al 47′ Ndoye cade in area dopo un contatto con Mancini, per Maresca non è rigore. Vibranti proteste. Ripresa, al 50′ Posch respinge sulla linea una potente conclusione di El Shaarawy: nessun contatto con il gomito, non è calcio di rigore. Al 56′ gol della Roma con Azmoun, nella concitata azione Skorupski si fa male ma non c’è fallo sul portiere, gol regolare. Fioccano ancora i cartellini. Al 63′ trattenuta prolungata di Freuler su Paredes, arriva l’ammonizione insieme a un altro cartellino giallo per Llorente (era diffidato anche lui salterà Napoli) che si lamenta. Al 65′ Dybala scivola da solo all’inizio dell’azione che porta al 3-1 di Saelemaekers: non c’è fallo, il gol è regolare. Al 91′ annullato per fuorigioco un gol a Castro, giusta la segnalazione dell’assistente. Nel complesso una faticaccia per Maresca Roma-Bologna nel match che ha fatto esultare i tifosi felsinei.