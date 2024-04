Dall'Olimpico è tutto, grazie per aver seguito con noi Roma-Bologna. Arrivederci e alla prossima di Serie A!20:38

90'+7' Finisce qui! Roma-Bologna 1-3! Decidono i gol di El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers. Per la Roma in gol Azmoun.20:29

90'+4' È una partita agguerrita fino alla fine! Dybala cerca il gol a giro dalla sinistra. La palla viene deviata in corner.20:26

90'+3' Ci prova ancora il Bologna con Saelemaekers, palla molto alta.20:25

90'+2' Tentativo da centrocampo di Castro che cerca di sorprendere Svilar. Tiro lontano dallo specchio della porta.20:24

90'+1' Gol del Bologna annullato per fuorigioco! La rete l'aveva segnata Castro.20:23

90' Saranno sei minuti di recupero.20:22

87' OCCASIONE ROMA! Si coordina bene Pellegrini che colpisce con il mancino al volo! La palla finisce alta di pochissimo!20:19

85' Fuori Bryan Cristante per João Costa Cesco, al debutto in Serie A.20:19

83' Cristante tenta la conclusione di testa sugl sviluppi di un calcio d'angolo. Si coordina male il giocatore della Roma che non trova lo specchio della porta.20:16

82' Prova a reagire la Roma, bravo Lucumì in due occasioni a respingere. 20:15

81' Sinistro di Baldanzi respinto da De Silvestri.20:14

81' Cross di Spinazzola in area, ci arriva Cristante. Conclusione debole, respinge il neo-entrato Kristiansen.20:13

80' Stefan Posch esce per Lorenzo De Silvestri.20:12

80' Dan Assane Ndoye esce per Giovanni Fabbian.20:12

80' Ancora cambi per il Bologna: finisce la partita di Riccardo Calafiori, dentro Victor Bernth Kristiansen.20:12

77' Cambio per il Bologna, fuori Oussama El Azzouzi per Kacper Urbański.20:11

72' Fuori anche Stephan Kareem El Shaarawy per Tommaso Baldanzi.20:04

69' Finisce la partita di Joshua Orobosa Zirkzee. Dentro Santiago Thomas Castro.20:01

67' Ancora Bologna! Questa volta a recuperare palla è Calafiori che con un dribbling stende Pellegrini. Il tiro di Salemaekers poi viene deviato in calcio d'angolo. 20:00

65' GOL! Roma-BOLOGNA 1-3! Cucchiaio di Saelemaekers! I giallorossi perdono palla a centrocampo, poi un guizzo di Zirkzee manda in porta il belga che segna il terzo gol della giornata.



65' Assist di Joshua Orobosa Zirkzee.19:58

63' Ammonito anche Remo Marco Freuler.19:57

63' Ammonito Diego Javier Llorente Ríos, diffidato, salterà la partita contro il Napoli.19:56

61' Ancora Bologna in fase offensiva: prima una conclusione di Ndoye respinta dal muro giallorosso, poi costruiscono Calafiori e Saelemaekers con quest'ultimo che si inserisce bene ma si fa recuperare palla in area. 19:56

59' Ottima uscita di Skorupski che evita il tiro ad Azmoun, involato verso la porta.19:52

55' GOL! ROMA-Bologna 2-1! Riapre la partita Azmoun! Tre tentativi dell'attaccante della Roma, prima un colpo di testa respinto da Skorupski, poi un'altra conclusione sempre respinta dal portiere. L'ultima infine finisce in rete.



53' Conclusione di Paredes dalla distanza, Skorupski para in tuffo.19:46

52' Angelino esce per Leonardo Spinazzola.19:45

52' Fuori anche Tammy Bakumo-Abraham per Sardar Azmoun.19:44

52' Finisce la partita di Mehmet Zeki Çelik, dentro Rick Karsdorp.19:44

51' Rimasto a terra il difensore del Bologna. 19:44

50' OCCASIONE ROMA! Conclusione potente di El Shaarawy che carica il destro dal limite dell'area. La palla colpisce in faccia Posch a due passi dalla linea! Decisivo il difensore del Bologna. 19:46

49' Cross di Abraham in area per El Shaarawy. Manda in calcio d'angolo Posch.19:42

46' Squadre con gli stessi 11 in campo. Nessun cambio in questa ripresa.19:39

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Roma-Bologna.19:38

Ottima lettura della partita da parte di Thiago Motta con il Bologna molto preciso in attacco e in fase di costruzione. Dall'altra parte un po' di nervosismo è costato 4 cartellini gialli nei primi 45 minuti di gioco. 19:27

Un bel primo tempo all'Olimpico con entrambe le squadre molto intense dai primi minuti di gioco. Dopo 9 minuti El Shaarawy si mangia un gol sotto porta, poi una splendida rovesciata di El Azzouzi sorprende Svilar e sblocca il match. Ancora qualche occasione della Roma specie con Paredes, vicino alla rete del pareggio. Poi sul finale è Zirkzee a portare il match sul 2 a 0 all'intervallo.19:25

45'+3' Fine primo tempo! Bologna-Roma 0-2! In gol El Azzouzi e Zirkzee. 19:22

45'+2' Ancora scintille in campo tra le due squadre. 19:20

45' GOL! Roma-BOLOGNA 0-2! Rete di Zirkzee! L'olandese controlla di petto e dopo uno scambio con El Azzouzi calcia sul primo palo: complice una deviazione di Svilar, la palla finisce in rete.



45' Due minuti di recupero. 19:20

45' Assist di Oussama El Azzouzi.19:19

42' TRAVERSA DI SAELEMAEKERS! Conclusione potente del belga direttamente dal calcio di punizione. La palla colpisce il legno! Che tiro!20:02

41' Calcio di punizione per il Bologna da posizione interessante. 19:13

40' Ammonito Stephan Kareem El Shaarawy in ritardo su Ndoye.19:13

36' OCCASIONE BOLOGNA! Splendida palla di El Azzouzi per Zirkzee che con un'accelerata sulla destra si fa tutta l'area prima di crossare per i compagni. Capiscono i difensori giallorossi che anticipano.19:09

33' Cartellino giallo a Lorenzo Pellegrini in ritardo su Posch.19:06

30' Giro palla del Bologna che prova a costruire.19:05

25' Tentativo al volo di Dybala in semi rovesciata, palla alta.18:58

23' Controllo al volo di El Shaarawy su una splendida palla lunga di Dybala. Il tiro dedll'italo-egiziano viene deviato in calcio d'angolo. 18:57

22' Conclusione di Posch dal limite dell'area: la palla termina a lato.18:55

20' OCCASIONE ROMA! Paredes a un passo dal pareggio! Perde palla Lucumì dal limite dell'area, l'argentino con una finta stende Skorupski ma poi manda la palla oltre il secondo palo.18:55

15' Ancora scintille in campo, questa volta tra Dybala e proprio El Azzouzi! Maresca richiama all'ordine.18:47

14' Assist di Riccardo Calafiori.18:49

14' GOL! ACROBAZIA DI EL AZZOUZI! Roma-BOLOGNA 0-1! Cross di Calafiori dalla sinistra, il centrocampista in rovesciata sorprende gli avversari, mandando la palla prima sul palo interno e poi in rete.



13' Ammonito José Ángel Esmoris Tasende in ritardo su Ndoye.18:45

11' Apertura di Dybala sulla corsa di Celik: passaggio troppo lungo, la palla termina fuori.18:44

9' OCCASIONE ROMA! Primo brivido con El Shaarawy! L'attaccante manda la palla sopra la traversa da sotto porta! Azione nata dal recupero di Dybala su palla persa da Calafiori.18:45

8' Palla verticale di Cristante per El Shaarawy, ottimo intervento di El Azzouzi che chiude. 18:42

6' Ammonito anche Joshua Orobosa Zirkzee.18:38

6' Ammoniti entrambi. Leandro Daniel Paredes salterà il prossimo turno.18:38

5' Prime scintille in campo. L'arbitro richiama Zirkzee e Paredes.18:38

3' Palla di Posch per Zirkzee, intuisce Llorente che spazza. 18:35

2' Partita accesa dai primi minuti. Le squadre cercano i primi guizzi.18:34

1' Si parte! Comincia Roma-Bologna! Fischia l'arbitro Maresca. 18:32

Un minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani, il giovane calciatore venuto a mancare dopo un malore accusato in campo.18:31

Sorpresa in difesa per Thiago Motta che non rinuncia né a Beukema, né a Calafiori, posizionando il difensore italiano a sinistra. Con Ferguson ai box (infortunio al crociato del ginocchio), sulla trequarti agiranno Ndoye, El Azzouzi e Saelemaekers, rientrato dalla squalifica. Il marocchino è pronto ad alternarsi qualche metro più dietro con Aebischer. Davanti il solito Zirkzee.17:59

Nella Roma torna Abraham dal primo minuto, complice l'assenza di Lukaku non al meglio, ai suoi lati Dybala ed El Shaarawy. In difesa gioca Llorente con Angelino sulla sinistra.17:56

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Beukema, Lucumí, Calafiori - Freuler, Aebischer - Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers - Zirkzee. All. Thiago Motta17:51

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-3-3): Svilar - Celik, Mancini, Llorente, Angelino - Cristante, Paredes, Pellegrini - Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi17:51

Differente il rendimento del Bologna che dopo 8 vittorie in 9 partite si è fermato negli ultimi due turni, pareggiando contro Frosinone e Monza. I rossoblù non prendono gol in campionato da più di un mese, nella 28ª giornata contro l'Inter.16:55

La Roma di De Rossi è più in forma che mai. Da quando il nuovo allenatore è alla guida dei giallorossi, solo due sconfitte, una contro l'Inter e l'altra ininfluente ai fini del turno in Europa League. La Roma vince da 3 partite consecutive e vanta di uno straordinario momento di fiducia, anche con la recente conquista della semifinale di Europa League nel quale ha eliminato il Milan. Con una vittoria potrebbe avvicinarsi al Bologna, attualmente a +4 in classifica. 17:53

La Champions League passa da Roma-Bologna. Tanta attesa per il posticipo del lunedì tra due squadre che vogliono consolidare il quarto e quinto posto per strappare il pass per la Champions League 2024/2025 a girone unico e a 36 squadre. 16:48

Buon pomeriggio e benvenuti a Roma-Bologna, match valido per la 33ª giornata di Serie A.16:46