Lazio-Juventus, il duro sfogo di Cambiaso con Allegri infiamma il web

Dopo la sfuriata di Chiesa col tecnico, è arrivata anche quella del terzino al momento del cambio nella semifinale di Coppa Italia con la Lazio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo Chiesa, Cambiaso. Sostituito al 70′ quando la Juventus era sotto di 2-0 con la Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia all’Olimpico, l’esterno bianconero non ha preso bene il cambio lasciandosi andare a uno sfogo con Allegri.

Lazio-Juventus, Cambiaso sostituito: lo sfogo del calciatore

Che non sia un momento sereno in casa Juve, lo si era già intuito dalla reazione di Chiesa nei confronti di Allegri quando è stato sostituito nel derby col Toro (“Sono sempre il primo cambio”). Un’altra reazione sopra le righe è avvenuta nella partita di Coppa con Lazio. Protagonista, questa volta, Cambiaso, richiamato in panchina al 70′ per lasciar spazio a Weah, poi autore dell’assist per Milik grazie al quale i bianconeri hanno accorciato le distanze staccando il pass per la finale. L’ex Genoa non l’ha presa bene: “Sì, mister però devi stare tranquillo” ha esclamato all’indirizzo di Allegri, evidentemente teso per il risultato che stava vanificando il successo dell’andata.

Battibecco Allegri-Cambiaso: la spiegazione dei due nel post partita

Max Allegri ha stroncato sul nascere ogni polemica circa quanto accaduto sul terreno di gioco dell’Olimpico. “Malumore per il cambio? No, Cambiaso era nervoso con l’arbitro (Orsato, ndr) e l’ho tolto – ha spiegato l’allenatore della Juventus -. Volevo toglierlo e l’ho fatto un po’ prima”. Tesi condivisa poi dallo stesso giocatore. “Mi sono arrabbiato, perché a volte sono troppo plateale negli atteggiamenti – ha detto Cambiaso -. Devo migliorare sia con gli arbitri sia con gli avversari. Il mister mi ha visto nervoso e ha preferito optare per il cambio, ringraziandomi alla fine perché è entrato Weah che ha fatto l’assist”.

Juve, nuovo screzio in campo: la reazione dei tifosi sui social

La maggior parte dei tifosi dà ragione a Cambiaso, puntando il dito contro Allegri. “Vai al Real che ti salvi” scrive Andrea su Ex. “Ha fatto bene” aggiunge Vittorio che rilancia l’hashtag #AllegriOut. “Il problema è Allegri non Cambiaso” continua Giuseppe. Ma c’è anche chi sostiene il tecnico livornese. “Non c’è un solo allenatore in Serie A che abbia vinto quanto Allegri e qualunque allenatore con questa squadra non sarebbe riuscito a qualificarsi nemmeno alla Conference League” afferma Antonello.