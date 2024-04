Juve in finale di Coppa Italia, ma il web bianconero è impietoso: Allegri, Alex Sandro e Trevisani nel mirino

I bianconeri eliminano la Lazio, i tifosi esultano ma si scagliano contro il brutto gioco e la scelta del tecnico di schierare il difensore brasiliano. Nel mirino anche la telecronaca

La Juventus perde 2-1 in casa della Lazio, ed in virtù del successo per 2-0 dell’andata, accede in finale di Coppa Italia, oltre che alla prossima final four di Supercoppa Italiana. Una partita difficile, che i bianconeri hanno complicato con i loro errori difensivi concedendo alla Lazio di pareggiare lo score dell’andata.

Juventus in finale, il web si scatena

Poi il gol di Milik che ha regalato la finale: al triplice fischio di Orsato si è scatenata la festa bianconera, segno evidente di tutta la tensione che si era accumulata in campo e sugli spalti. Eppure, i tifosi non sono mai contenti: perché anche in questo caso il web bianconero non si è fermato alla qualificazione alla finale, dato che la prestazione non è piaciuta a tutti, anzi. Pioggia di critiche, in particolare ad Allegri, per il “non-gioco” espresso dalla Juventus, e per l’aver schierato il tridente soltanto nel finale.

Juve, i tifosi non ci stanno

E, soprattutto, per aver schierato Alex Sandro titolare. Il difensore brasiliano, alle ultime apparizioni in maglia bianconera, ancora una volta è finito nel mirino dei social per aver fatto da “trampolino” a Castellanos in occasione del primo gol laziale. Il nome del brasiliano era già in “trend” prima dell’inizio della partita, così come era nelle attenzioni dei tifosi la telecronaca affidata a Stefano Trevisani, notoriamente non il primo ammiratore del modo in cui gioca la Juventus. A tanti tifosi nemmeno questo è passato inosservato. Maurizio condensa tutto in un tweet: “Peggio della fase difensiva di Alex Sandro, la telecronaca e la simulazione di immobile, vergognosi”.

Juve, il web in coro: basta con Alex Sandro

Il difensore brasiliano è particolarmente “attenzionato”, come scrive il noto giornalista Paolo Bargiggia: “Peggio di Alex Sandro c’è Allegri che lo mette in campo…”. Così come Alfredo Pedullà: “Certo ora la colpa è di McKennie, ma 99 allenatori su 100 e 998 su 1000 non sarebbero partiti con Alex Sandro”. Rid ironizza: “Negli ultimi 5 minuti ha sudato più Allegri che Alex Sandro in tutta la partita..”. E Michele rispolvera i ricordi di Holly e Benji; “Alex Sandro con la Catapulta Infernale“. Mike invece è definitivo: “Un allenatore che preferisce Alex Sandro, giocatore finito da 5 anni, a Rugani merita l’ergastolo. La seconda liberazione sarà ancora più bella”. E Frank si chiede: “Io comunque perché Rugani non faccia il titolare con questo Danilo e questo Alex Sandro. Ancora lo devo capire”.

Allegri sempre nel mirino del web

Una grande parte di tifosi bianconeri se la prende, come sempre, con il gioco espresso dalla squadra e di conseguenza come il tecnico, come Antonio: “Abbiamo passato il turno e nessuno ha capito perché e come. Ma basta partite così basta”. Alessandro riassume il pensiero di tanti: “Un modo più vergognoso di questo per andare in finale non c’era, sempre #Allegriout“. Simone usa l’ironia: “Rinnoviamo Allegri!!!! Grande vittoria grazie al mister migliore di sempre! Nel senso che gli rinnoviamo l’invito ad andarsene”. E Nicola mette il dito nella piaga: “Sconfitta che passerà inosservata perché abbiamo raggiunto la finale, ma volevo ricordare che nelle ultime 13 abbiamo vinto solo 3 volte. Mentalità perdente!”. Andrea aggiunge: “Si salva solo l’essere arrivati in finale , facciamo pena! Locatelli , Sandro , McKennie e Kostic non dovrebbero assolutamente vedere un centimetro di campo”.

I tifosi della Juve contro Trevisani

Dulcis in fundo, la telecronaca di Trevisani, che non è per niente piaciuta ai tifosi bianconeri. Come Titti: “Aiutate Trevisani, ha da poco ricevuto 100000 missili supersonici addosso”. E Domenico: “Trevisani in lutto. Il topolino triste torna a casa dopo aver urlato per i gol laziali”. E Gianpaolo mette l’accento sul lapsus del telecronista: “#Trevisani al fischio finale: “…con il guizzo di #Milik, che, a 10 minuti dalla fine, aggiusta le cose e porta la Lazio in finale“. Annamaria semplicemente: “Il lutto di Trevisani”. E AndGad aggiunge: “Trevisani al goal della #Juve cambia umore , questa è la vera vittoria di stasera” E Umberto semplicemente: “A margine della partita, una telecronaca imbarazzante. Trevisani, per la precisione”.

