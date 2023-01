Lo strano caso di Bakayoko: sopportato al Milan, vittima di una clausola e riluttante a partire

La relazione complicata tra Timouè Bakayoko e questo Milan, in cerca di una nuova identità in una fase sportiva e anche societaria di complessa definizione. Bakayoko vive, al Milan e con Pioli, oramai da mesi una situazione difficile, da separato in casa tant'è che non ha mai visto il campo davvero se si fa eccezione per quel Milan - Liverpool che ha fatto vibrare nei tifosi interrogativi sul perché e sulle intenzioni reali dell'allenatore.Leggi l'articolo10:32