Roma, il Bournemouth piomba su Zaniolo: 30 milioni più bonus

26-01-2023 12:23

La clessidra verso la chiusura della sessione invernale di calciomercato ha quasi terminato i granelli di sabbia e, come pronosticabile, ecco arrivare dalla Premier League l’offerta per Nicolò Zaniolo difficilmente replicabile anche da un top club di Serie A. Secondo Sky Sport, infatti, il neopromosso Bournemouth avrebbe offerto al direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto un’offerta pari a 30 milioni di euro più bonus per il talento classe 1999.

Una cifra che, di fatto, la Roma aveva chiesto al Milan, spintosi però fino a 18 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Chiaro che la società capitolina sia orientata ad accogliere quella dei rossoneri inglesi, piuttosto che di quelli meneghini. Questi ultimi, però, avrebbero – altrettanto logicamente – la preferenza di Zaniolo stesso il quale, ora, è chiamato a fornire una decisione a stretto giro di posta.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE