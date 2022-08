Ultimo aggiornamento 29-08-2022 09:12

Mercato Milan: cosa è successo ieri domenica 28 agosto 2022

Milan, è sfumato un obiettivo a centrocampo. Inter, nuovo no al Psg per Milan Skriniar. Calciomercato Monza: tre nomi per l'ultimo colpo a centrocampo. Milan: Gabbia rimane nonostante l'arrivo di Thiaw. West Ham: visite mediche per l'ex Milan Paquetà. Milan, ecco il difensore: è fatta per Thiaw.