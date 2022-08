Chi è Thiaw, il jolly della difesa del Milan che si ispira a Matip

29-08-2022 10:40

In Germania gli hanno già dato un soprannome: “Nuovo Matip”. E in effetti, a livello di struttura fisica e pure di lineamenti, Malick Thiaw sembra davvero la controfigura del roccioso difensore camerunense (ma di nazionalità tedesca), diventato perno e pedina imprescindibile del Liverpool di Jurgen Klopp. I tifosi del Milan si augurano possa assomigliargli anche a livello tecnico. Thiaw, infatti, è ormai prossimo a vestirsi di rossonero.

Thiaw al Milan: visite e contratto pronto

L’ormai ex difensore dello Schalke 04 è atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto milanese di Linate. Oggi sono in programma le visite mediche, dopo le quali è già pronto il contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni. Le cifre dell’accordo prevedono il versamento di sei milioni di euro al club tedesco, mentre a livello di ingaggio di Thiaw dovrebbe percepire circa un milione di euro netto a stagione.

Chi è Thiaw, un gigante per il Diavolo

Classe 2001, Thiaw è un gigante di 194 centimetri abile sulle palle alte ma anche in fase di impostazione. Stefano Pioli, che dopo la partita contro il Bologna ne ha annunciato in diretta l’arrivo, ha dato il suo ok all’acquisto dopo averlo visto in azione. Forza fisica, entusiasmo, gioventù: sono questi i marchi di fabbrica del nuovo rinforzo rossonero, un mix che si sposa benissimo alle caratteristiche del “nuovo” Milan di Maldini e Massara.

Thiaw: papà senegalese, mamma finlandese

Storia particolare e significativa, quella di Thiaw. È nato a Dusseldorf, in Germania, da papà senegalese e mamma finlandese, ma calcisticamente ha scelto la nazionalità tedesca, diventando un perno della nazionale Under 21 con cui l’anno scorso ha vinto il titolo europeo. In nazionale maggiore, però, non ha ancora debuttato: Finlandia e Senegal possono ancora sperare di “arruolarlo”. In carriera ha militato nei vivai di Dusseldorf, Leverkusen e Moenchengladbach, prima di passare allo Schalke 04 che ha guidato l’anno scorso alla promozione in Bundesliga.

