Milan, per la difesa spunta un giovane: Maldini insegue il nuovo Matip

Largo ai giovani. La nouvelle vague rossonera sul mercato, dopo l’arrivo in attacco del “nuovo Vlahovic” Marko Lazetic, potrebbe riguardare anche la difesa. Viste le difficoltà insormontabili ad arrivare in questa fase della stagione a un ‘crac’ come Sven Botman, che il Lille non lascia partire, e considerate le perplessità relative all’ingaggio di un calciatore più esperto in prestito, Paolo Maldini sembra orientato a piazzare un colpo in prospettiva.

Milan, occhi puntati su Malick Thiaw

Il nome nuovo per il mercato rossonero è quello di Malick Thiaw, centrale difensivo dello Schalke 04. È la Gazzetta dello Sport a riportare l’interesse del club di via Aldo Rossi per quello che in Germania è considerato “il nuovo Matip“, roccioso difensore camerunense diventato un perno del Liverpool di Jurgen Klopp. Classe 2001, Thiaw non è un difensore particolarmente costoso: servono cinque milioni per portarlo a Milano, anche se lo Schalke vorrebbe tenerlo in prestito fino a fine anno per centrare la promozione in Bundesliga.

Chi è Thiaw, il nuovo Matip tedesco

Quella di Thiaw è una storia particolare, figlia della globalizzazione. È nato infatti a Dusseldorf, in Germania, da papà senegalese e mamma finlandese. Calcisticamente è tedesco: l’anno scorso ha vinto con la Germania Under 21 il titolo europeo. In nazionale maggiore, però, non ha ancora debuttato e dunque potrebbe optare ancora per la Finlandia, la cui federazione lo “corteggia” appassionatamente. Dal punto di vista tecnico è un difensore dalle notevoli doti fisiche e dalle ottime capacità d’anticipo, in grado di giocare anche da schermo davanti alla difesa.

Milan, tifosi divisi sull’idea Thiaw

Giudizi contrastanti sui social a proposito del nuovo obiettivo rossonero. Per qualcuno costerebbe addirittura troppo: “Ma dai, tanti soldi per un giovane della serie B tedesca?”. Per altri, come Gabry, è invece un ottimo prospetto: “Spero si faccia presto a chiudere perche serve ma soprattutto questo ragazzo ha talento da vendere e può solo che migliorare, già ora sarebbe ottimo al posto di Gabbia“. Più prudente Nicola: “Non sembra malaccio, certo deve migliorare ancora molto”. Mentre in tanti sbottano: “E questi sarebbero i rinforzi per il finale di stagione?”.

