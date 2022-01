Milan, ennesima delusione per i tifosi: va al Barcellona

26-01-2022 08:36

Juventus e Inter provano a fare le cose in grande sul mercato. I bianconeri piazzano il sogno Vlahovic mentre i cugini nerazzurri sembrano a un passo da Gosens. Due mosse di mercato che sottolineano la voglia delle due squadra di continuare a essere protagoniste in Italia, e perché no, anche in Europa. I tifosi del Milan invece restano a guarda in attesa delle prime mosse della società.

Milan: la decisione di Kessie

Nelle ultime ore arriva un’alta delusione per i tifosi del Milan. Secondo alcuni esperti di mercato, infatti, il centrocampista Franck Kessie avrebbe deciso di lasciare Milano a fine stagione a parametro zero. Dopo aver rifiutato diverse proposte di rinnovo, il calciatore avere scelto di accordarsi con il Barcellona. Per il momento però si tratta soltanto di un accordo verbale tra il Presidente e la società blaugrana.

Un brutto colpo per il Milan che nel prossimo mese di giugno rischia di vedere andare via a zero un altro giocatore importante come accaduto nella scorsa stagione con Donnarumma e Calhanoglu.

Milan: esplode la rabbia dei tifosi

La notizia della partenza a parametro zero del centrocampista getta nello sconforto i tifosi del Milan. I fan si erano preparati ad un addio di Kessie ma speravano almeno in un ritorno economico che consentisse al club di tornare a investire sul mercato come testimoniano le parole di Antonino: “Se avessi venduto o scambiato Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli magari facendo delle plusvalenze, a quest’ore forse avremmo anche risolto il problema del bilancio. Ma noi dobbiamo stare a schiena dritta”.

I fan rossoneri sperano ancora che le cose possano cambiare: “Ogni volta che Kessie va in nazionale accade sempre qualcosa dal orno e sistemo perché amo il Milan all’accordo con il Barcellona”. Mentre William scrive: “Il Milan fa scappare a zero giocatori forti come Donnarumma e Calhanoglu prima e poi Kessie, per sborsare soldi su giovani 40enni come Ibrahimovic e Giroud”.

SPORTEVAI