25-01-2022 19:49

Brutte notizie per il Milan: il terzino Fodé Ballo-Touré si è infortunato in Coppa d’Africa, nel corso della partita tra Senegal e Capo Verde. Il giocatore, entrato all’82’, è stato costretto ad uscire pochi minuti dopo per un problema all’inguine da valutare nelle prossime ore.

Il Senegal ha battuto per 2-0 Capo Verde e si è qualificato ai quarti di finale di Coppa d’Africa.

OMNISPORT