Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Verrès - Sestrière (Vialattea). Si chiudono i conti sulla Cima Coppi

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 20.a tappa del Giro d'Italia 2025: Verrès - Sestrière (Vialattea)

La ventesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Verrès – Sestrière (Vialattea), in programma sabato 31 maggio. La lunghezza è di 205 km ed è classificata come una tappa 5 stelle di difficoltà. Sulle montagne del torinese verrà praticamente sigillata la classifica, in particolare i piazzamenti della top ten e, ovviamente, dichiarato in via pressoché definitiva il vincitore della Corsa Rosa. È la tappa regina, l’ultimo sforzo sulle montagne prima della passerella romana della successiva giornata, nonché la frazione che ospita la Cima Coppi, la vetta più alta di questa edizione.

Percorso della ventesima tappa: Verrès – Sestrière (Vialattea)

Dalla Val d’Aosta, dove si era conclusa la tappa precedente, i corridori entreranno nella provincia di Torino, procedendo per la statale 26. Giungeranno quindi a Ivrea, per poi proseguire sulla statale 565 direzione Castellamonte. Il percorso toccherà quindi le zone di Busano, Rocca Canavese, Corio e Lanzo Torinese. In seguito, dopo il Colle del Lys, la tappa proseguirà in Val di Susa, dove ci sarà la scalata del Colle delle Finestre. Dopo la discesa si sale verso Pragelato, e quindi sul traguardo del Sestriere.

Altimetria della ventesima tappa

La tappa regina presenta un dislivello di 4.500 metri e avrà un inizio abbastanza pianeggiante per circa 50 km dal via. Dopo il traguardo volante di Rocca Canavese il primo strappo, il GPM di quarta categoria di Corio. È solo un antipasto di quello che seguirà: il percorso inizierà a salire per la successiva asperità, il Colle del Lys di seconda categoria. Si procede quindi verso Susa per la ripida ascesa al Colle delle Finestre, Cima Coppi di questa edizione con i suoi oltre 2.000 metri di altitudine (e chi transita per primo in cima otterrà punti doppi per la classifica degli scalatori). Inoltre gli ultimi 9 km prima della vetta sono in sterrato e in tutta la salita i corridori affronteranno 45 tornanti. Segue una discesa impegnativa che conduce poi alla strada statale 23 prima dell’ultima ascesa.

Cronoprogramma della ventesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Salite della ventesima tappa

Dopo il Gran Premio della Montagna di quarta categoria di Corio, i corridori affronteranno il Colle del Lys di seconda categoria (13,7 km con una pendenza media del 4,3% e punte massime del 12%). Quindi la Cima Coppi di quest’anno, ovvero il Colle delle Finestre con una salita di 18,5 km, medie del 9,2% pressoché costanti e picchi del 14% di asperità a Meana di Susa. Ultima ascesa di questo Giro 2025 l’arrivo in salita che conduce al traguardo di Sestriere, GPM di terza categoria.

