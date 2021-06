Germania Campione d'Europa U21, Portogallo ko

Portogallo battuto, la Germania Under 21 è Campione d’Europa. Dopo i successi del 2009 e del 2017, terzo oro per i tedeschi nel torneo di categoria: contro i lusitani decide la rete messa a segno da Nmecha a inizio ripresa.

La Germania scende in campo con il 4-2-3-1, con Nemche prima punta, supportato da Ozcan, Berisha e Wirtz. Dall’altra parte duo offensivo composto da Mota e Tomas, mentre il milanista Dalot è titolare sulla corsia destra di difesa.

Prima parte di gara equilibrata quella tra Germania e Portogallo, due squadre votate all’attacco che faticano però a trovare spazi interessati, lasciando così i portieri inoperosi. La prima vera occasione è per i tedeschi, creata da Wirz al quarto d’ora.

Finta col destro e mancino potente che si stampa sulla travesa dopo la deviazione di Leita. Portogallo salvo e deciso a trovare il vantaggio, senza però mettere pressione nè paura a Dahmen, fermo tra i pali senza sporcarsi i guantoni.

Il Portogallo ha la grande occasione dell’1-0 solamente in extratime, ma Vitinha si intestardisce dopo aver scartato Dahmen e concludendo clamorosamente con un nulla di fatto dopo che il vantaggio lusitano sembrava oramai cosa fatta.

La Germania non cambia uomini al 45′, mentre il Portogallo si affida a Leao per provare a sfondare, A sbloccare la gara è però il team tedesco con Nmecha, servito dal filtrante di Baku: Costa superato e tocco facile per l’1-0 della sua Nazionale.

La girandola di cambi non rivoluziona la partita, con una Germania solida nel difendere il vantaggio e un Portogallo con sempre meno a disposizione e sempre più impacciato nell’ultima parte di gara. In attesa degli Europei ‘dei grandi’, i tedeschi portano a casa il primo alloro. Il secondo per il commissario tecnico Kuntz, già ct nel 2017.

IL TABELLINO

GERMANIA UNDER 21-PORTOGALLO UNDER 21 1-0

MARCATORI: 49′ Nmecha

GERMANIA (4-2-3-1): Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch (85′ Janelt); Wirtz (68′ Adeyemi), Ozcan (92′ Stach), Berisha (68′ Burkardt); L. Nmecha (85′ Jakobs).

PORTOGALLO (4-1-3-2): D. Costa; Dalot, Queiros, Leite, Conté (86′ Ramos); Florentino Luis (83′ Fernandes); Vitinha (59′ Jota), Vieira, Braganca; Mota (45′ Leao), Tomas (59′ Conceicao).

Arbitro: Kruashvili

Ammoniti: Nmecha (G), Wirtz (G), Braganca (P), Raum (G), Ozcan (G), Jota (P)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 06-06-2021 23:16