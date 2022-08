Milan, ecco il difensore: è fatta per Thiaw

28-08-2022 10:51

Il Milan corona il datato inseguimento al difensore centrale destinato a completare il reparto aggiungendosi a Tomori, Kalulu e Kjaer.

I dirigenti rossoneri hanno infatti trovato l’accordo con lo Schalke 04 per Malick Thiaw, difensore tedesco classe 2001, di origini senegalesi e finlandesi, prodotto del vivaio del club di Gelsenkirchen che lo acquistarono a 15 anni dal Borussia Moenchengladbach.

Thiaw, che sarebbe andato a scadenza di contratto nel giugno 2024 con i, arriverà a Milano a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Mancino, forte fisicamente e dotato anche sul piano tecnico, il nuovo difensore rossonero ha disputato due stagioni in prima squadra con lo Schalke 04, una in Bundesliga e una in Zweite Liga dopo la retrocessione del 2021.

Thiaw è atteso in Italia nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche.

