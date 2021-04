Mercato Milan: il bomber chiama, Maldini vuole beffare la Juve

L’arrivo di una punta centrale, a prescindere dal futuro di Zlatan Ibrahimovic, resta una delle priorità degli uomini di mercato del Milan nella prossima stagione. La primissima opzione sul tavolo di Paolo Maldini e Frederic Massara porta il nome di Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo.

Il giocatore in un’intervista a Sportweek ha mandato più di un segnale al Diavolo e a Zlatan Ibrahimovic: “Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti. Poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 39 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia“, è la dichiarazione che sembra più di un candidatura alla maglia rossonera.

Sul mercato Scamacca non si è però voluto sbilanciare: “Sul mercato mi danno di qua e di là? Non mi disturba, anzi. Per me è uno stimolo. Gioco in Serie A, il sogno di una vita: vedo soltanto cose belle”.

Il giocatore è valutato 30 milioni di euro circa dal Sassuolo: il più grande ostacolo per il Milan è la Juventus, da tempo in contatto con gli agenti. I rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport, busseranno presto alla porta del direttore generale degli emiliani Carnevali per fare la loro offerta.

Le altre soluzioni per rinforzare l’attacco a disposizione di Stefano Pioli portano ai nomi dell’emergente centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic e del capitano del Torino Andrea Belotti.

17-04-2021