Mercato Milan, aperta la caccia al bomber: tre nel mirino di Maldini

Aperta la caccia al bomber. Il Milan cercherà in estate una punta da affiancare o da alternare a Zlatan Ibrahimovic: lo svedese rinnoverà il contratto con i rossoneri ma non potrà bastare per il reparto offensivo, visti i suoi 39 anni, mentre Mario Mandzukic difficilmente verrà confermato a giugno.

Sul taccuino di Paolo Maldini e Stefano Pioli non mancano i nomi: secondo la Gazzetta dello Sport gli uomini di mercato del Diavolo hanno messo come priorità l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Giovane di grande prospettiva, ha caratteristiche fisiche simili allo svedese e trova frequentemente la porta: sono 15 le reti in 29 partite, solo Haaland ha fatto meglio di lui tra i classe 2000 dei cinque principali campionati europei.

La concorrenza è fortissima, in Europa come in Italia (la Roma avrebbe già incontrato il suo agente), e il patron dei gigliati Rocco Commisso vuole 40 milioni di euro per il suo cartellino. Ma il serbo è stuzzicato dall’avventura in rossonero e dall’idea di giocare al fianco di Ibrahimovic, suo idolo d’infanzia.

L’alternativa numero uno porta il nome di Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo. 22 anni, anche lui sta per esplodere: la sua valutazione è intorno ai 25 milioni di euro, ma sul giocatore è in vantaggio la Juventus, da tempo sulle sue tracce.

Secondo la rosea, Maldini e Massara stanno considerando anche una seconda alternativa: Odsonne Edouard, punta del Celtic. Ventitré anni, è primatista di reti della Nazionale Under 21 francese, e dal 2017 ha realizzato 81 gol e servito 36 assist. Piace anche a Leicester e Arsenal e ha un valore tutto sommato abbordabile per i meneghini, intorno ai 15/20 milioni di euro.

OMNISPORT | 15-04-2021 10:23