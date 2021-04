Milan: Leão in pole, Mandzukic scalpita

A causa di una “Critica irrispettosa”, nei confronti dell’arbitro Maresca durante Parma-Milan, Zlatan Ibrahimovic dovrà saltare un turno di campionato dopo la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. Non sono piaciute le parole dell’attaccante rossonero all’arbitro napoletano e quindi Ibra si vedrà costretto a saltare l’impegno casalingo di domenica contro il Genoa.

Ecco che allora Pioli dovrà cercare in questi giorni che precedono il match un altro interprete nel ruolo di terminale offensivo del 4-2-3-1: il favorito per spuntarla è Rafael Leão, peraltro a segno al ‘Tardini’ con la rete del definitivo 1-3 in contropiede.

Pioli però potrà anche contare sulla voglia di giocare di Mario Mandzukic, tornato finalmente a disposizione dopo un lungo guaio fisico: a Parma il croato si è seduto in panchina e chissà che nel prossimo incontro non possa avere la chance di giocare la prima partita di Serie A dal 1′, dopo aver disputato da titolare l’andata dei sedicesimi di Europa League con la Stella Rossa.

Infine, il tecnico dei rossoneri potrebbe anche optare di puntare su Ante Rebic, anche se in questo caso sembra più probabile un utilizzo a sinistra nel tridente dei trequartisti, piuttosto che un impiego al centro dell’attacco.

OMNISPORT | 14-04-2021 09:16