Inter, Chivu è un neopatentato che guiderà una Ferrari: la bordata che scatena il web

Pistocchi all'attacco dopo la decisione di Marotta di puntare su un tecnico con poca esperienza. I tifosi si dividono e rievocano Stramaccioni e Pirlo

L’erede di Inzaghi è Cristian Chivu, ex tripletista simbolo dell’Inter e dell’interismo con tanto di scudetto vinto alla guida della formazione Primavera. Ma è pur sempre una scommessa, visto che alle spalle conta solo 13 gettoni in Serie A. Su X Maurizio Pistocchi ha battuto proprio su questo tasto scatenando il web con una bordata: “È come affidare una Ferrari a un neopatentato”.

Inter, Chivu nel mirino di Pistocchi: il post al vetriolo

L’ex giornalista di Mediaset punta il dito contro la decisione dell’Inter di puntare su un allenatore come Chivu, che è ancora alle prime armi. Certo, a Parma ha fatto bene: dopo essere subentrato a Pecchia nel mese di febbraio, ha infatti condotto una squadra in crisi alla salvezza. Ma il punto è un altro: è pronto a guidare una squadra che deve affrontare Mondiale per club, campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa?

“Ho sempre pensato che per fare bene il proprio lavoro ci vogliano doti naturali, conoscenza ed esperienza” ha scritto Pistocchi su X. “Il calcio non fa eccezione, e quello che sta facendo l’Inter che, dopo l’addio di Inzaghi , è stata rimbalzata da Fabregas e si è buttata su Chivu – 13 partite in Serie A, 16 punti, media 1.23 – non è proprio condivisibile: non si mette al volante di una Ferrari un neo-patentato. A meno che non si voglia far passare il messaggio che contano solo la macchina e la forza della Scuderia, il pilota no”.

La bordata scatena i tifosi: il paragone con Sacchi

La notizia dell’arrivo di Chivu non ha fatto compiere salti di gioia a una fetta consistente della tifoseria nerazzurra, secondo cui si rischia uno Stramaccioni-bis. C’è, però, chi spera in un epilogo diverso, in un exploit alla Sacchi, per intenderci. “Si diceva che la squadre le facevano gli allenatori. Sbagliato: se hai un Milan con Gullit, Van Basten e Rijkaard potevano esserci anche quattro Sacchi, ma sono i campioni che fanno la differenza” commenta Gaetano.

“Un po’ come Sacchi che non aveva mai allenato in serie A. Un neopatentato ad allenare Gullit, Baresi, Maldini, cioè una Ferrari. Senza esperienza non poteva che andare male…” aggiunge VinSan. A loro Pistocchi fa però presente che “Sacchi allenava in serie C e B da anni. E aveva battuto il Milan due volte. Non sapere e non capire”.

Inter a Chivu: che polemica sul web

“Io spero faccia benissimo e chiuda la bocca a tutti i chiacchieroni” si augura Internazionale. Gianlu, invece, paragona Chivu a Pirlo. “Si è criticato molto la Juve, che ragionò allo stesso modo quando prese Pirlo, che alla fine vinse la Supercoppa, la Coppa Italia e si qualificò per la Champions”. E non manca la replica di Pistocchi: “Esatto. Prendere un neofita è un rischio, licenziarlo quando ha vinto due titoli una stupidaggine”.

Stefano non è d’accordo: “Credo che Chivu sia funzionale al nuovo progetto Inter che mira a svecchiare la squadra e lanciare giovani in prima squadra. Forse è arrivato il momento di creare un gruppo giovane che vincerà”. Ciro, infine, chiosa ribaltando il concetto: “L’Inter è una Ferrari solo nella vostra narrazione”.