Mercato Milan, l'agente di Callejon manda un messaggio ai rossoneri

Per rinforzare la corsia di destra con un innesto esperto ma ancora affidabile, il Milan sta pensando a Josè Maria Callejon. Il giocatore del Napoli è stato accostato ai rossoneri anche in passato ma le ultime dichiarazioni del suo agente possono essere interpretate come un messaggio proprio al club milanese.

"Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto il desiderio di rinnovare il contratto di Josè, ma in questo momento non c'è accordo. Siamo grati per l'interesse mostrato nei suoi confronti e c'è affetto reciproco. Abbiamo due posizioni diverse ma non c'è mai stato conflitto" le parole di Garcia Quilon ad ABC Sevilla. Se il Milan dovesse imbastire una trattativa concreta, dovrebbe però battere la concorrenza di Siviglia e Valencia.

Potrebbero invece percorrere la strada opposta, quella da Milano a Napoli, Giacomo Bonaventura e Zlatan Ibrahimovic.

I contrasti tra lo svedese e l'amministratore delegato del Diavolo Ivan Gazidis non sembrano al momento ripianabili, ed è praticamente da escludere la sua conferma per la prossima stagione. Stando a diverse indiscrezioni il suo agente Mino Raiola avrebbe già ventilato ai partenopei l'ipotesi di portarlo all'ombra del Vesuvio.

Diverso il discorso per Bonaventura: il centrocampista piace a Paolo Maldini, che vorrebbe prolungargli il contratto in scadenza al termine di questa stagione, ma Gazidis non è dello stesso parere. Sull'ex Atalanta è forte anche il pressing di Roma e Fiorentina. In particolare Commisso punterebbe su di lui qualora Castrovilli dovesse lasciare Firenze. Il giovane classe 1997 è stato accostato all'Inter, che si appresta a rivoluzionare il centrocampo nella sessione estiva con le cessioni di Vecino, Borja Valero e probabilmente Gagliardini.

SPORTAL.IT | 22-03-2020 08:57