L’ex Valencia e Manchester City rinnova per un’altra stagione. I ritiro dal calcio può ancora attendere

05-05-2023 10:32

Seppur ormai abbia 38 anni, il giocatore spagnolo spagnolo David Silva (ex Manchester City) si lega alla Real Sociedad per un’altra stagione. Il centrocampista spagnolo, infatti, era in scadenza di contratto ma ora – dopo l’ufficialità del rinnovo – l’ex Valencia prosegue con la Real Sociedad (ad oggi, al quarto posto della classifica della Liga).

L’ufficialità del rinnovo è datata 4 maggio 2023, e la conferma arriva tramite un posto sui canali ufficiali del club spagnolo. Ad oggi, il fantasista ex Manchester City e Valencia, nel corso di 26 partite, ha collezionato un gol e servito sei assist. Ora è ufficiali: il matrimonio tra Real Sociedad e David Silva prosegue.