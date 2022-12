Mercato Sampdoria, Stankovic chiama Dragovic

04-12-2022 10:26

Si lavora sodo in casa Sampdoria con la squadra che agli ordini di mister Stankovic si sta allenando in Turchia per farsi trovare pronto dopo la sosta mondiale, quando ci sarà da risalire la china di una classifica deficitaria.

Ma a darsi da fare è anche la dirigenza, conscia di dover puntellare tutti i reparti per dare qualche scelta in più al tecnico.

Proprio Stankovic avrebbe un desiderio: portare a Genova Aleksander Dragovic, difensore della Stella Rossa che lo scorso lui stesso ha allenato e che ha contribuito alla salvezza della squadra.

Se è vero che il club deve fare i conti con certi paletti finanziari e deve necessariamente rinunciare a qualche giocatore per non aggravare i conti, è vero anche che con Dragovic la formula potrebbe essere quella del prestito.