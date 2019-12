Mercato Serie A, cessioni eccellenti: le stelle in partenza

Grandi arrivi ma anche partenze eccellenti, e in alcuni casi dolorose. Nel mercato invernale i grandi club correggeranno i loro progetti tecnici, dopo aver valutato i primi cinque mesi della stagione.

JUVENTUS

La squadra di Sarri ha di gran lunga la rosa più ricca dell’intera serie A, ma è troppo discontinua, subisce troppi gol e non riesce ancora ad esprimere il gioco che il tecnico toscano vorrebbe vedere in ogni partita. Molti hanno individuato il problema nel centrocampo bianconero, che solitamente è il reparto fondamentale di ogni formazione di Sarri. A gennaio arriveranno cessioni di lusso ed operazioni importanti proprio in quella zona. Emre Can, che non si è mai ripreso dopo essere stato escluso dalla lista Champions a settembre, saluterà la squadra, ed è possibile lo scambio con Leandro Paredes del Psg: la Juventus se l’affare andasse in porto risolverebbe due grane in un colpo solo. Nel reparto di mezzo attenzione anche allo spaesato Rabiot, che da arrivo di lusso in estate sta diventando un problema. Potrebbe tornarsene in Francia: secondo i media transalpini si sarebbe fatto avanti il Lione.

In difesa si avvicina il rientro di Giorgio Chiellini, che spingerà Daniele Rugani verso l’addio: l’ex centrale dell’Empoli è finito in fondo alle gerarchie di Sarri dietro a Bonucci, De Ligt e Demiral, e il ritorno del capitano bianconero non gli darebbe più chance di esprimersi. Lo vogliono in Premier, Arsenal e Leicester stanno preparando le offerte. In attacco Paratici cercherà una sistemazione al tormentato Mandzukic, che non ha toccato palla in questi primi mesi ma continua a rifiutare le proposte che gli arrivano, dal Qatar, dalla Cina e dall’Europa.

INTER

Antonio Conte sta lentamente plasmando i nerazzurri a sua immagine e somiglianza. Aver chiuso l’anno al primo posto a pari merito con la Juventus è certamente una nota di merito, ma l’allenatore leccese chiede a gran voce rinforzi e puntelli alla rosa per poter davvero puntare a competere con i bianconeri fino al termine della stagione. Conte vuole un salto di qualità soprattutto a centrocampo: un grande arrivo potrà arrivare in caso di alcune cessioni: Borja Valero potrebbe tornare in Spagna, anche Vecino ha diverse pretendenti in Premier League.

In difesa riflettori puntati su Godin, che finora ha deluso: Conte lo ha bocciato nelle ultime partite, e dalla Spagna sono arrivate indiscrezioni su un possibile ritorno del giocatore a Madrid. L’uruguaiano non si è ancora adattato alla difesa a tre del mister salentino, ma difficilmente dirà addio alla serie A a gennaio.

MILAN

Le difficoltà dei rossoneri sono sotto gli occhi di tutti. Il progetto tecnico-tattico di Gazidis, Boban e Maldini barcolla dopo una prima metà di stagione negativa, l’esonero di Giampaolo e il deludente decimo posto in classifica, e tanti giocatori stanno facendo le valigie per andarsene a gennaio.

Chi lascerà di corsa l’Italia è Ante Rebic, che ha espresso la volontà di tornare all’Eintracht, da cui è attualmente in prestito. L’attaccante croato non ha mai convinto e interromperà la sua esperienza in Italia dopo appena quattro mesi. Se davvero dovesse arrivare Zlatan Ibrahimovic, sarebbe in dubbio anche la permanenza dello stesso Krzysztof Piatek: sul bomber polacco stanno piovendo offerte dalla Spagna e dalla Premier League.

A centrocampo nelle ultime ore si sta aprendo la strada a un possibile addio di Lucas Paquetà: il brasiliano potrebbe lasciare il Milan e l’Italia dopo appena un anno per accasarsi al Paris Saint Germain. Il Diavolo pretende almeno 32 milioni di euro, ma c’è la possibilità di uno scambio con i campioni di Francia, che offrono l’esubero Draxler.

Ancora più certi gli addii degli esterni Ricardo Rodriguez e Fabio Borini. Il laterale svizzero è conteso da Napoli e Fenerbahce: i turchi sono in vantaggio per l’elvetico. Per Borini opzioni in Italia e in Premier League, dove è sempre stato apprezzato.

NAPOLI

Dopo la bufera ammutinamento, il Napoli punta ad un inizio anno più sereno e mira a confermare quasi tutti, almeno a gennaio. In attacco è in ogni caso possibile una partenza di Dries Mertens, in scadenza di contratto con il club azzurro: se il Borussia Dortmund dovesse fare un’offerta allettante, De Laurentiis la prenderebbe senz’altro in considerazione.

L’altra cessione eccellente all’estero può essere quella di Faouzi Ghoulam, fuori dal progetto tattico di Ancelotti e Gattuso: per lui si è fatto avanti il Marsiglia, in Ligue 1.

ROMA

La Roma è in fase di rilancio in campionato dopo i primi mesi altalenanti, e a gennaio sarà molto attiva in uscita per poter poi puntare almeno a un colpo importante. Alessandro Florenzi è da tempo in rotta di collisione con il tecnico Fonseca: l’esterno vuole giocare titolare in vista dell’Europeo, e dall’estero si è fatto avanti soprattutto il Valencia, che gli offre la possibilità di giocare in Champions League.

L’altro big pronto ad andarsene è Javier Pastore, che non ha escluso un ritorno in Francia, su di lui c’è il Lione. Ma il Flaco è corteggiato anche da alcuni club cinesi.

SPORTAL.IT | 25-12-2019 16:00