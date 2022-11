21-11-2022 23:59

Non soltanto l’Inter sulle tracce di Marcus Thuram.

Il figlio di Lillian, attaccante centrale francese oggi impegnato ai Mondiali, è in scadenza di contratto a fine stagione col Borussia Monchengladbach e piace ai nerazzurri, ma anche alla Juventus. Non soltanto a questi due club: secondo quanto riferito da Sky, anche il Milan starebbe lavorando per portarlo in Serie A. Da superare, per tutte le italiane, la concorrenza del Bayern Monaco.