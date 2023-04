Mercedes, scambio di ruoli tra Allison e Elliott

L'operazione 'strutturale' che coinvolge direttore e responsabile tecnico ha nel mirino il 2024: il progetto della nuova monoposto guarderà alla Red Bull.

21-04-2023 22:18

La Mercedes prova a sfruttare la pausa in pista mettendo qualche puntello al di fuori: James Allison e Mike Elliott riprenderanno già nella gara di Baku le loro mansioni precedenti.

James Allison tornerà difatti direttore tecnico e Mike Elliott suo responsabile tecnico, una sorta di ‘rimpasto’ che riavvolge il nastro delle ‘Frecce d’Argento’ al 2021 e che includerebbe nel domino il capo-progettista John Owen, che verrebbe sgravato da compiti amministrativi: è una mossa rivolta al futuro, alla vettura che scenderà sui vari circuiti nel 2024, destinata con ogni probabilità a rinunciare al concetto ‘zero sidepood’ e a prendere a modello la Red Bull del ‘mago’ Adrian Newey. Se Allison lavorerà al progetto vettura, cui sono dedicati gli ‘aggiornamenti’ del 2023, Elliot si occuperà della strategia Mercedes: orizzonte il cambio di regolamenti del 2026.

La Casa di Stoccarda prova dunque a voltare pagina dopo un inizio di stagione che non l’ha vista protagonista, come la Ferrari: “Finora è stato difficile, la maniera con cui abbiamo sviluppato la macchina non ha risolto, come avevamo sperato, i problemi di un anno fa. La F1 è la competizione più dura al mondo, non mi aspettavo una soluzione facile” aveva commentato i risultati insoddisfacenti il boss Toto Wolff sul sito Mercedes “Se pensiamo allo sviluppo, è incoraggiante aver capito quale direzione intraprendere dopo i primi GP, siamo sulla strada giusta. La squadra ha la capacità di reagire e deve essere convinta della traiettoria del lavoro, così metterà alle spalle le battute d’arresto che arriveranno ancora e si avvicinerà alle prime della griglia, con gli aggiornamenti e il lavoro”.

Il secondo posto in Australia di Lewis Hamilton è il solo podio ottenuto in quest’inizio di 2023 dalla squadra tedesca.

