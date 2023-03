Meret: "Speriamo di aprire un ciclo"

Il portiere del Napoli guarda già al Milan: "Dobbiamo continuare così"

19-03-2023 18:40

Il portiere del Napoli Alex Meret esprime tutta la sua soddisfazione dopo la vittoria contro il Torino: “C’è grande consapevolezza nei nostri mezzi, grande fame e voglia di vincere. Anche al 90′ si rincorre l’avversario e si va a pressare. C’è una fiducia davvero alta per il percorso che stiamo facendo. Sappiamo che con la vittoria di oggi ci avviciniamo davvero tanto al nostro obiettivo, per gli scontri diretti che ci saranno e i risultati che ci sono stati. Non dobbiamo però abbassare la guardia, continuiamo così”.

Meret spera nell’apertura di un ciclo: “Io lo spero. Quest’anno è molto positivo, spero che pure i prossimi possano esserlo. Napoli è una città che vive di calcio e si merita questi risultati. Noi daremo sempre tutto per continuare a vincere”.

Dopo la sosta c’è il Milan: “Al rientro dalla sosta ci sarà questa sfida importante, contro i campioni d’Italia, sarà un anticipo di ciò che vivremo in Champions League. Noi dobbiamo giocare sempre con questa intensità, con questa voglia di aiutarci a vicenda”.