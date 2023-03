Messi, sul futuro si espone il padre: "Dove sono le prove?"

Papà Jorge e al contempo l'agente del sette volte Pallone d'Oro ha perso le staffe e si è sfogato su Instagram.

18-03-2023 18:32

Si sta parlando tanto in questi giorni in Francia del futuro di Lionel Messi, dopo l’eliminazione del Psg dalla Champions League. C’è chi parla di un possibile trasferimento in America, chi in Arabia.

A tal proposito però è arrivata una secca smentita da parte di Jorge Messi, il adre del sette volte Pallone d’Oro: “Pericolo fake news”, ha scritto sul suo profilo Instagram, riferendosi anche a presunti dissapori con il tecnico del Psg Galtier.

“Fino a quando continueranno a mentire? Dove sono le prove? È tutto falso. Non tollereremo altre invenzioni per conquistare follower” ha aggiunge Jorge Messi.