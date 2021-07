Messico: ci piacciono Club América e Atlas

La seconda giornata del massimo campionato messicano ci regalerà 9 belle sfide: a noi interessano soprattutto quelle di Città del Messico e Guadalajara.

Club América-Club Necaxa (domenica 1 agosto ore 02:00)

A Città del Messico si affrontano due compagini di caratura differente che hanno cominciato l’Apertura 2021/22 con risultati diversi.

Club América

Pur dominando in lungo e in largo, il Club América non è riuscito a sbloccare lo 0-0 sul campo del Querétaro.

Club Necaxa

Complice un primo tempo da dimenticare, il Club Necaxa ha perso in casa con il Santos Laguna.

Ricordato che il confronto diretto più recente ha premiato il Club América, ci sbilanciamo.

Pronostico

Scegliamo i ragazzi di Santiago Solari e lo facciamo in maniera così decisa da mettere il segno 1 in cassaforte.

Atlas-Juárez (domenica 1 agosto ore 04:00)

A Guadalajara si affrontano due squadre che hanno cominciato l’Apertura 2021/22 con risultati diversi.

Atlas

A conclusione di una buona prestazione, l’Atlas ha strappato un punto sul campo del Pumas UNAM.

Juárez

A dispetto del fattore campo, lo Juárez si è arreso nettamente (1-3) all’Atlético San Luis.

Ricordato che gli ultimi 3 confronti diretti hanno premiato l’Atlas, ci sbilanciamo.

Pronostico

Scegliamo l’Atlas e lo facciamo in maniera così decisa da mettere in cassaforte il successo dei rossoneri.

OMNISPORT | 30-07-2021 11:01