Messina e il rimpianto infortuni: "Con Datome e Shields cambia tutto"

17-05-2022 23:49

Dopo gli impacci di gara-1 l’Olimpia Milano mette il turbo nel secondo match dei quarti di finale playoff contro Reggio Emilia. Al Forum la squadra di Caja è travolta 91-65, così già giovedì i vice campioni d’Italia avranno la possibilità di chiudere la serie in gara-3 in programma in terra emiliana.

Intervistato al termine della partita Ettore Messina ha registrato con soddisfazione i progressi evidenziati dalla squadra: Una delle cose più importanti ai playoff è la crescita della squadra di partita in partita e oggi abbiamo fatto una gara migliore rispetto a quella che ha aperto la serie. Sono contento perché tutti hanno dato il proprio contributo, adesso pensiamo a provare a chiuderla in gara-3, ma non sarà facile perché Reggio Emilia è una squadra di valore”.

Il futuro insomma sembra sorridere a Milano ora che l’emergenza infortuni, costata l’addio all’Eurolega, pare superata: “Quando si hanno a disposizione giocatori come Datome e Shields è tutto diverso – l’ammissione di Messina – Gigi ha avuto una stagione piena di traversie, ma la sua presenza ci aiuta anche nella gestione di Grant, mentre Shields inizia a stare bene solo adesso dopo l’infortunio. Speriamo di recuperare anche Melli”.

