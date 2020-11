Michael Schumacher "continua a lottare": l'emozione di Jean Todt

E’ ancora una volta Jean Todt a emozionare i tifosi e gli appassionati di Formula Uno con le sue parole, relative allo stato di salute e alle condizioni di Michael Schumacher che, afferma il presidente della Fia, “continua a lottare”.

Jean Todt commuove con le sue parole

Todt è tornato a far visita a Schumacher, come spesso avviene compatibilmente con la situazione che interessa Michael e con l’avallo della famiglia e dell’equipe medica che segue il campione di F1 e della Ferrari oggi, a distanza di quasi sette anni dal terribile incidente di Meribel.

Schumacher: il silenzio rotto da pochi in questi anni

Di lui è trapelato un esiguo numero di dettagli sulle sue visite, come avvenne quando fu trasferito a Parigi per sottoporsi a cure sperimentali a base di cellule staminali, e qualche frase appena indicativa della sua attuale esistenza da parte dei pochi amici che lo affiancano, come Felipe Massa e Todt. Anche Elisabetta Gregoraci, come ex moglie di Flavio Briatore, ha fornito qualche aggiornamento nella casa del Grande Fratello Vip sul campione della Ferrari. L’ex manager della Benetton ha riservato sempre parole di stima e affetto per Michael, ma nulla di più almeno pubblicamente.

Il commovente augurio di Jean Todt all’amico Schumacher

Nel rispetto della riservatezza e della privacy, da sempre priorità della famiglia Schumacher, sono trapelate poche notizie e ancora più esigue informazioni in questi anni di lotta e attese. “Possiamo solo augure a lui e alla sua famiglia che le cose migliorino”, ha dichiarato Todt alla radio francese Rtl, aggiungendo che Michael “è molto ben curato”.

Il futuro di Mick Schumacher

Quanto a Mick, figlio del campione e pilota anche lui, il presidente della Fia ha disegnato un futuro roseo per il figlio di Schumi che già dal 2021 possa guidare una monoposto: “Probabilmente correrà in F1 il prossimo anno, siamo lieti di avere di nuovo uno Schumacher ai massimi livelli delle corse automobilistiche”.

VIRGILIO SPORT | 16-11-2020 15:04